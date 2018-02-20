新年邁入尾聲 富邦「悍將們」過年怎麼過？

克魯茲(右後)跟富邦悍將人員迎接回台的羅力。(截自謝章瑞臉書)

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中時電子報

一年一度的農曆新年到來，讓平常在球場奮戰的職棒球員們有時間休息，新球季轉到富邦悍將的外籍打擊教練克魯茲及富邦的胡金龍等球員們，在球隊2月20日開工前如何度過新年、又有什麼新年新希望？帶大家一起來看看。

克魯茲在2014年來台擔任崇越隼鷹打教後，近年跟台灣關係相當緊密，去年季後跟中信兄弟結束賓主關係，轉戰富邦當客座教練。克魯茲2月都跟富邦待在高雄市燕巢區春訓，因而有機會在台過年；難得有機會放假，他表示沒有特別的計畫，就是在高雄四處走春。

克魯茲也跟富邦球團人員，一同迎接初四抵台的洋投羅力。他來到新球隊，新年新希望發願希望選手有好的表現，球隊贏球之外，也求身體健康。說到身體健康，富邦去年受傷兵所苦、影響戰績，健康是新球季所有球員的心願，胡金龍、陳品捷跟林哲瑄都有類似期許。

陳品捷去年結束旅外加盟富邦，今年趁著過年期間，四處拜訪親戚。他新年的期許，是希望家人、朋友跟自己，都能保持身體健康，「希望健康打完整個球季、打出好成績，幫助球隊拿到總冠軍！」

胡金龍也說，要先身體健康，球隊才能總冠軍；平時四處征戰的他，過年期間則待在家煮飯，把握球季開始前多陪家人。林哲瑄行程同樣以陪伴家人為重，不過行程大多避開人潮，他透露，自己不太喜歡人擠人。

(中時電子報)

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