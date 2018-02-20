F-16 cp值高 洛馬：未來至少還有400架訂單

美軍現役F-16C型戰機。（圖/美國空軍）

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中時電子報

據路透社（Reuters）報導，被譽為美國及其盟友間最重要的現役戰機之一、F-16戰機（F-16 Fighting Falcon）未來仍將持續成為戰機市場中的熱門商品。洛克希德馬丁（Lockheed Martin）高層主管豪爾（Randall Howard）在新加坡航空展（Singapore Airshow）上表示，「從展場的詢價和互動，我們認為在南美、中東歐、中東和東亞地區，仍有不少國家對F-16戰機感興趣。未來十年內，這款知名度甚高的戰機，將少還有400架新機訂單。」

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F-16戰隼戰鬥機，於1975年被美國空軍選為第四代主力戰機，一開始由通用動力（General Dynamics）研製，後轉由洛克希德馬丁負責。由於它的高知名度與實戰經驗豐富，立刻引起多國的注意與採購，也因此出現許多衍生款，其中以A/B、C/D與E/F最廣為人知，外銷數量多達2,000多架，其中我國空軍在1992年老布希（George H. W. Bush）總統任內，成功取得約120架F-16A與30架F-16B型戰機。

此外，對於遲遲未能決定的印度鉅額百架戰機訂單，洛馬公司也在展場上表示，如果印度軍方選擇F-16V型戰機，他們願意將此型戰機的生產線移往印度，甚至讓未來所有同型戰機都成為「印度製造」（Made in India）。目前此種V型升級版的最新一筆訂單來自巴林，砸下38億美元（約1,102.7億台幣），將於2021年交付13架F-16V戰機，強化該國空軍戰力。

(中時電子報)

文章來源：Lockheed sees demand for additional 400 F-16 jets over 10 years: executive

文章來源：Keen on manufacturing F-16V fighter jets in India: Lockheed

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