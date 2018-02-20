暗夜惡火毀天倫夢 彰化和美一家五口2死3傷

2018年02月20日 09:10 中時 謝瓊雲 、中時電子報／ 李函縈 、中天新聞／ 吳芃鋅 、中時電子報／、中天新聞／

消防人員到場後架梯攀爬入內搜救。(謝瓊雲翻攝)

彰化縣和美鎮深夜發生住宅火警，造成一對老夫妻不幸葬身火窟。(謝瓊雲翻攝)

(12：50更新） 20日凌晨約1點半，彰化縣和美鎮彰新路上一棟3層樓透天厝傳出火警，燃燒面積約100平方公尺，彰化縣消防局雖火速趕往現場灌救，並在一個小時內將火撲滅，但入內搜救時，77歲江姓屋主與76歲妻子仍不幸葬身火窟，兒子、媳婦和13歲的孫子則受到濃煙嗆傷；詳細起火原因消防鑑識單位還要調查。。

消防隊在巷弄內佈水線滅火。(謝瓊雲翻攝)

消防人員獲報趕赴現場時，三樓半的透天厝二、三樓不斷有濃煙冒出，在火勢撲滅後破窗架梯進入屋內搜救，先是發現江姓老夫妻兩人倒臥二樓往三樓的樓梯間，被發現時已明顯無生命跡象；兒媳3人遭濃煙嗆傷受困，緊急逃到頂樓待援，所幸送醫後無生命危險，留院觀察中。女兒、女婿一早接獲通知趕回家中，女兒發現與兩老天人永隔，遺體被抬出時在屋外痛哭失聲。

和美鎮彰新路二段一處巷弄內的RC5建物住宅凌晨1時許發生火警，江家一家五口2死3嗆傷。(謝瓊雲翻攝)

彰化縣消防局第一大隊副大隊長黃琮棋說，消防局在約凌晨1時21分獲報後，共派遣16車42人灌救，火警地點在在和美鎮彰新路二段37巷內巷弄，江姓老翁的住宅是三連棟透天厝，有兩間二樓打通，火場在 3樓半RC住宅的二樓，燃燒面積約100平方公尺，火勢在2時10分控制、2時32分撲滅；詳細起火點和起火原因還有待鑑識調查。

江姓老翁多年前雖曾中風，得拄拐杖行走，但仍常與妻子隨兒孫出遊，如今一場火警造成天人永隔，天倫夢碎。(謝瓊雲翻攝)

鄰居說，江翁一家感情甚篤，一家人住在連棟的三間透天厝，兒、女成家立業後仍然同住，老夫妻住中間棟，女兒一家住在右側，兒媳則住在左側、20年前新改建的三樓半透天厝。

江姓老翁購屋與兒、女同住，不料凌晨一場大火，從此與家人天人永隔。(謝瓊雲攝)

江姓兒子任職鴻海集團，長年在大陸工作，逢年過節或休假返鄉，常會帶著妻兒與父母出遊，一家人感情非常好，老翁雖然中風過，但仍常開車出門，也會找鄰居串門子聊天，個性爽朗健談，深夜江宅發生大火，驚動小巷弄內的所有住戶。

鄰居指出，江姓老翁年輕時任職機械公司，後來中年自己創業開設小型塑膠射出工廠，十多年前中風後退休在家，可能因行動不便，發生火警時才會逃生不及，加上父子兩家內部二樓牆壁打通，火勢蔓延一發不可收拾，令人唏噓。

(中時)