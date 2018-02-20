開工不厭世！各家咖啡買1送1優惠懶人包

2018年02月20日 10:01 中時電子報 簡怡欣 /綜合報導 /綜合報導

醒醒呀～收假開工少不了這「咖」！春節連續假期近尾聲，上班族陸續返回工作崗位，多家業者紛紛祭出開工優惠替大家「解憂」，一掃鬱卒症頭，製造開工當天的小確幸。以下整理出2018咖啡優惠懶人包，1元咖啡、買1送1超划算，還可以和同事、好友分享杯中溫暖的美好。

◎星巴克咖啡 開工日好友分享

星巴克咖啡開工日咖啡分享活動時間為2月21日(三)，早上開店到晚間20時，購買兩杯相同容量/冰熱/口味的咖啡飲料，第2杯由星巴克招待；每人每次至多買2送2，飲料限當場1次領取。

需要留意的是，優惠活動不適用於外送外賣及預訂服務，且不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、濾壓壺、虹吸式咖啡及含酒精飲料。另不提供此優惠門市有：機場門市(松山機場、一航廈3F、二航廈B2、二航管制區、小港機場)、高鐵站內門市(青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵)、龍門門市、101典藏門市、大英門市、及車道服務。

好運旺旺來，85度c限時優惠買1送1。(圖/取自臉書)

◎85度C開工限時慶 買大送大

好運旺旺來，85度C開工慶限時優惠從2月21日(三)13時到20時，全台門市購買大杯咖啡享買1送1，需留意的是優惠活動限大杯、限同品項、現場每人限購3組。

◎伯朗咖啡館小約會 買1送1

凡於2月21日活動當日，以原價購買飲品任1杯，即贈送飲品任1杯。飲品不限品項、容量，但手沖咖啡、Steampunk、瓶裝飲品、現搾柳橙汁不適用本活動，結帳金額以高價品計算(加料品項依份數另外收費)，優惠飲品限結帳當日領取。

不過，部分門市不在這次優惠：淡水中正、城堡店、城堡二店、員山店、礁溪店、傳藝店門市與休館門市。

◎西雅圖咖啡 門市單點買1送1

西雅圖咖啡新春開工打氣站，於2月21日推出全系列飲品買1送1，讓愛喝咖啡的消費者，用濃醇咖啡開啟新年的動力。

丹堤咖啡2月21日全飲品買1送1。(圖/取自臉書)

◎丹堤咖啡找真心人一起買1送1

丹堤咖啡於2月21日開工當天全飲品買1送1。

◎7-ELEVEN開工醒腦

2月21日起到4月10日，西雅圖盒裝系列商品享買1送1。

◎全家開工人氣應援 會員買1送1

全家超商咖啡優惠時間持續到3月13日，let's cafe全品項第2杯7折，但不含酷繽沙。

◎萊爾富1元限量換購 買1送1新開始

萊爾富以象徵「一元復始」於2月21日早上6至10點，推出1元硬幣即可購買小杯熱美式咖杯乙杯，每間門市限量100杯，售完為止；當日全天推出咖啡同品項買1送1，但不包括人蔘系列咖啡。

◎肯德基第2杯半價 療癒一整周

連續3年推出開工優惠，再度祭出精品級LAVAZZA咖啡全時段45元以上同品項第2杯半價特惠。即日起到2月28日止，凡購買45元以上LAVAZZA咖啡即可享同品項第2杯半價。

(中時電子報)