年節將盡 美專家：5種好習慣避免開工憂鬱

2018年02月20日 09:41 中時電子報 李靖棠

隨著時間一天天過去，今年的農曆春節假期也逐漸進入尾聲，正如過往長假一般，除了收心操外，如何避免自己陷入「上班開工憂鬱」，讓自己的心情更開心，專家們給出了以下的建議。

據美國《時代雜誌》（Times Magazine）報導，美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）的神經科學研究員庫伯（Alex Korb）經研究後，他認為，每天維持5種好習慣，可以讓你的腦袋與心理更加愉悅。

一、聆聽能讓你放鬆且快樂的音樂：

庫伯認為，音樂能讓人回憶且放鬆，盡可能選擇你喜愛、能讓你回憶美好時刻的種類，可以帶領你返回那個美好時光，忘記一切煩惱。

二、常保微笑：

一般而言，腦中有快樂的思維才會出現笑容，但庫伯建議，經常保持微笑，不僅能讓身旁的人也跟著轉換心情，也能誘發自己的大腦，形成快樂的思維。事實上，微笑帶給腦中的愉悅，相當於2,000條巧克力棒的功能！

三、換一種方式來看待目標與世界：

面對龐大的壓力、挑戰或挫折嗎？庫伯建議，不妨換個思維來看世界，嘗試調整自己的目標和實現方向，讓自己重回到制定計畫的初期階段，並給予高度動力去完成。

四、良好睡眠：

受到忙碌工作或爆量資訊轟炸，不少人的睡眠時間與習慣經常是非常糟糕的。庫伯建議，改善睡眠，是讓你工作順利、生活正常的第一步，不妨給自己創造一個安靜且舒適的睡眠環境，並每天定時睡眠，逐步讓自己的身體習慣並享受這個過程，能幫助你抒壓。

五、改掉拖延習慣：

就像收拾房間一樣，如果沒有好的方法或習慣，在有限一天24小時內，不少人經常會有拖延的習慣，造成休息時間被大幅壓縮。做好計畫、並擬定次序，利用最短時間發揮最大效率來減少自己的拖延習慣，才能讓你盡早擺脫工作，擁有更多的私人自由時間。

(中時電子報)