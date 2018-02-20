日本政府推新法案 普及海上風力發電

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日本政府為促進風力發電的普及，擬在本屆國會上提出新法案，將部分海域指定為風力發電的「促進區域」，期在2030年能夠達成，將再生能源的發電比例從目前的15%提高到22%至24%的目標。

《讀賣新聞》報導，日本過去沒有制定海上風力發電的統一規則，為促使業者投資風力發電，擬修法將可發電的期間延長至最長30年。法案將由經濟產業省、國土交通省和內閣府於3月上旬提交國會審議。

法案內容為，首相為了完善海上風力發電設備而制定基本方針案，由內閣會議決定。經產大臣和國土交通大臣根據基本方針，將適合發電的海域指定為「促進區域」，並公開招募發電業者。

招募計畫中，將考量發電成本低等條件來選定業者，並准許其在指定海域設置發電設備，發電的期間最長為30年。

日本的發電業者目前想利用一般海域風力發電，必須根據各都道府縣的條例，被准許發電的期間也只有3至5年左右。新法案將可大幅延發電期間，業者比較容易集資以及確保收益。

日本2016年施行港灣修正法，在港灣內的風力發電可依循地方自治體公開招募發電業者的手續，但港灣以外的一般海域則由各都道府縣在條例中各自制定規則，故成為事業投入海上發電事業的阻礙。

海上風力發電在噪音和破壞景觀方面的影響小，且較陸地風力大，發電能力也高，對被海洋包圍的日本而言，有著很高的發電潛力，故日本政府想藉由海上發電，達成2030年再生能源發電比例提高至22%至24%的目標。

(中時)

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