開工不鬰卒 這些咖啡都有買一送一

2018年02月20日 11:21 工商 姚舜

2／21開工日，購買85度C摩卡咖啡、焦糖瑪奇朵、卡布奇諾、重拿鐵咖啡、拿鐵咖啡、招牌咖啡、美式咖啡和海岩咖啡，同品項大杯一律買一送一。(圖／85度C)

伯朗咖啡明(2／21)日推出「開工分享日飲品買一送一」優惠，協助上班族抗鬰解悶。(圖／伯朗咖啡)

肯德基推出義式LAVAZZA咖啡開工特惠，自2月21日起至2月28日，天天全時段優惠，凡購買45元以上LAVAZZA咖啡即可享有第二杯半價。(圖／肯德基)

匆匆！太匆匆！農曆春節連假「咻」一下又過完了，上班族又都得回到工作崗位幹活，為了讓大家提起精神好幹活，更為了幫上班族「抗鬰解憂」，85度C、伯朗、西雅圖與星巴克等連鎖鉫啡業者，以及速食連鎖業者肯德基和連鎖超商萊爾富，在明（2/21)天大年初六開工日，都推出了咖啡「買一送一」或其它優惠活動，讓消費者早點擺脫休假症候群提起精神上工。

85度C自明（2/21)日下午一點到晚上八點，限時7小時在全台連鎖門市推出「大杯咖啡買一送一」優惠活動，包括摩卡咖啡、焦糖瑪奇朵、卡布奇諾、重拿鐵咖啡、拿鐵咖啡、招牌咖啡、美式咖啡和海岩咖啡，一共8款，同品項大杯一律買一送一。

伯朗咖啡也自明（2/21）日農曆新年開工第一天，舉辦「開工分享日飲品買一送一」活動，當日購買飲品任一杯，伯朗再贈送您飲品一杯（結帳金額以高價計），不限時段且不限同品項，讓消費者自由選擇！而Lounge卡友更優惠，每週五持伯朗Lounge卡全額扣款，也可享飲品買一送一。

同樣的，西雅圖咖啡也在2/21日當天推出「新春開工打氣站」活動，不限時段，在門市單點飲品即有買一送一，以價高者計費，為開工的上班族打氣。

星巴克在2月21日早上開店到20：00推出「買1送1」活動，購買2杯相同容量／冰熱／口味的咖啡飲料，第2杯由星巴克招待，每人每次最多買2送2，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務。另外，松山機場、一航廈3F、二航廈B2、二航管制區、小港機場等門市，以及高鐵站內的門市並沒有提供此優惠。

肯德基則自即（2/20)日起至日起至2月28日止，凡購買45元以上LAVAZZA咖啡即可享同品項第二杯半價，讓好朋友、好夥伴、好同事都能一起享受精緻醇厚的咖啡。而便利超商萊爾富則推出「1元咖啡」，明（21）日早上6點到10點，小杯熱美式只要1元的優惠，象徵「一元復始」，每店限量100杯，售完為止，且初六當日全天同品項都買一送一，但不含人蔘系列咖啡。

肯德基推出義式LAVAZZA咖啡開工特惠，自2月21日起至2月28日，天天全時段優惠，凡購買45元以上LAVAZZA咖啡即可享有第二杯半價。

(工商)