圖輯》與「川普」一起狂歡 法國尼斯嘉年華遊行開幕

世界三大嘉年華之一的尼斯狂歡節於17日盛大開幕，川普與金正恩的氣球玩偶仍是兩大焦點。（圖/美聯社）

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中時電子報

據歐洲新聞（Euronews）報導，與巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）、義大利威尼斯（Venice）齊名，被譽為「世界三大嘉年華盛典」之一的尼斯嘉年華（Nice carnival），正式在17日揭開序幕。

2018年尼斯嘉年華大遊行。

已有134年歷史的尼斯狂歡節，除了美酒佳餚和勁歌熱舞外，大型花車與氣球遊行更是一大看點，今年的大型氣球中，最顯眼依然是倍受爭議的美國總統川普（Donald Trump）與北韓領導人金正恩（Kim Jong-un）兩位。

美麗的女郎在尼斯嘉年華會表演。（圖/美聯社）

巨大的恐龍氣球出現在尼斯嘉年華遊行。（圖/美聯社）

所謂嘉年華會、又稱為狂歡節，屬於天主教徒自發的慶祝活動，各地風俗習慣不同，但時間通常集中在每年的2、3月之間，節日從數週至數個月都有可能。復活節（Easter）前40天，許多地區天主教徒必須嚴守禁止吃肉、娛樂、婚配等一切喜慶活動，被稱為「封齋期」（Fastenzeit）。故才有在齋期之前，大吃大喝、大肆慶祝的慶典。尼斯狂歡節最早能追溯回公元1294年普羅旺斯（Provence）伯爵的命令，正式讓狂歡節成為這區域的慶典之一。

尼斯嘉年華大遊行中，川普依然的是巨大焦點之一。（圖/美聯社）

今年的尼斯狂歡節從17日開幕後，一路舉辦到下月3日落幕，為期共2星期多的時間。事實上，除了尼斯以外，包含德國、瑞士等地都有大小規模不一的嘉年華會，如近日有前往上述地區的讀者，不妨前去體驗一下不同的文化風采。

(中時電子報)

文章來源：Massive Donald Trump, Kim Jong Un floats feature in carnival parade in Nice, France

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