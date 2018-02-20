春節連假最後一天 國五再現北返車潮

2018年02月20日 11:12 中時 胡健森

雪山隧道20日又湧現北返車潮，20日上午時速大約維持在50公里上下。（胡健森翻攝）

20日（大年初五）是春節連續假期最後一天，一如預期，國五及雪山隧道從一早就湧現了許多北返車輛，不過在上午10點之前壅塞情況還不算太嚴重，雪山隧道內仍可維持50公里以上的時速，其餘路段則在70公里以上，坪林行控中心提醒20日下午3點至晚上8點，蘇澳、羅東、宜蘭、頭城等國五北上匝道將實施3人以上高乘載管制，請民眾配合並掌握好時間，或是選擇替代道路。

春節連續假期即將收假，許多還在宜蘭出遊的人也紛紛趕在20日開車北返，坪林行控中心主任林錦堂表示，20日大約從上午9點開始，國五北向車道逐漸湧現車潮，但到上午10點為止車流行駛的速度都還算正常，只有雪隧南端（頭城端）入口處有稍微回堵約1.5公里，但也都能迅速紓解掉。

因應越來越多開上國五的車輛，坪林行控中心也在將近10點時啟動主線及匝道儀控管制，另外也開放部分路段的路肩給大客車以及沒有要進入雪隧（從頭城交流道駛出國五）的小客車行駛，但小客車行駛路肩僅限於32.7公里至30.5的路段，提醒用路人要注意，以免違規受罰。

林錦堂說，估計目前仍有2萬5000輛的外地車輛滯留在宜蘭，扣除掉行駛其他省道的車輛，20日大約會有1萬3000輛的汽車會行駛國五北返，從中午過後至傍晚6點，將是國五、雪隧北向車道最壅塞的時段，從20日下午3點至晚間8點，包括蘇澳、羅東、宜蘭、頭城等國五北上匝道都將實施3人以上高乘載管制，提醒用路人注意，或者是選擇其他平面道路，在返家的途中也能欣賞沿途的風景。

(中時)