100歲阿嬤到育幼院跳花鼓 樂齡故事真精彩

全國各地樂齡中心提供老年人終身學習的機會。（教育部提供）

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中時

教育部在全國各鄉鎮設立362所樂齡學習中心，發現許多長者感人的學習心路歷程及服務學習故事值得記錄，因此委託中正大學將他們的精彩故事等集結成冊，出版《樂齡故事》一書，並放置於教育部樂齡學習網供民眾閱讀。

《樂齡故事》一書共收錄54則故事，篇篇精彩，75歲的劉阿嬤雖然肢體有障礙，但仍積極參與新竹市東區樂齡學習中心的社區樂齡拓點課程，珍惜環保資源的她，運用巧思，把動腦動手當成復健，連每天吃藥的鋁箔包也可以編織成花朵，讓授課老師讚嘆不已。

雲林縣土庫鎮高齡100歲的「樂齡阿祖」張李清大姐，會到育幼院跳花鼓、到雲林監獄表演，活力無限，激勵受刑人；台南市安南區不識字的蔡大姐，在樂齡學習中心習得一手書法好字，透過分享與服務，找回自信。

樂齡學習中心也讓平均80歲以上，具有巧思的苗栗縣苑裡鎮藺草編織達人，將失傳的技藝化為一顆顆精緻的藺草球，作為長者運動的輔具，再創工作舞台。

全國各鄉鎮市區的樂齡學習中心，每一位主任都是樂齡的推手，雲林縣土庫鎮的張弘主任將自己的舊宅改為樂齡活力館，蒐集10餘種童玩及最新活力產品，讓阿公阿嬤動手又動腦。

我國在107年迎接高齡社會，推估於115年將邁入超高齡社會，屆時每5位國民就有1位是65歲以上的長者。樂齡學中心提供長者學習、擔任講師、及貢獻服務的機會，55歲以上的國民均可參與，相關資訊可上「教育部樂齡學習網」/研究報告與出版品。

(中時)

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