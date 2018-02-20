校園公共美學教育 我取經德國、日本經驗

2018年02月20日 11:19 中時 林志成

為激發各界思考校園美感環境教育的議題，教育部3月12日至25日舉辦「校園美感環境教育國際案例文件展」暨「國際校園美感環境教育論壇」，邀請德國、日本、比利時、奧地利等4個國家計6所國際學校，與台灣執行校園美感環境再造計畫計6所成果績優學校，合計12所學校共組經典案例參展。

教育部表示，這項活動在台北市松山文創園區第五號倉庫舉辦，主題是「教育！未來？Education！ Future？」，展出「校園美感環境教育國際案例文件展」所涉及包括「環境生態」、「對話學習角落」、「人文歷史空間營造」、「學校與社區共構場域」等規畫設計實例及教育配套課程。

這次活動特別策畫於3月12日、13日兩日辦理「國際校園美感環境教育論壇」，邀請包括日本東京大學榮譽教授佐藤學、日本「象設計集團」負責人富田玲子、德國慕尼黑市都市規劃與建設局公園與遊憩設施部首席工程師Eva Prasch及比利時安德萊赫特市公共建築協調部建築技術秘書Adrien Gonnella等11位參展國家重要代表出席論壇。

在綜合案例展示區，將呈現不同的學校及公園設計案例，介紹校園與社區中美感教育發生的各種可能性，包括光的設計、空間的變化、遊戲與閱讀角的運用、指示系統、廁所改造、餐廳、生態結合、校園與社區的關係及跨域教育等，與學校和設計師，共同激盪校園環境規畫的各種前瞻且適性的新觀點。

教育部說，展場的設計將以獨特的環保材料木構手法，傳遞校園場域再造的精神理念：「打開」校園中的美感場域、「翻轉」學校與社區的內外介面、「嫁接」自然與人文的合作關係。

本次「2018校園美感環境教育國際案例文件展」台北場，展區免費入場，歡迎民眾前往參觀。 詳細活動資訊，可至CAEPO「校園美感環境再造計畫專案辦公室」/最新消息項下查詢。

(中時)