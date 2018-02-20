衝著中巴來 印度租用伊朗戰略港口

伊朗查巴哈港擴建後的資料照，攝於2017年12月3日。（美聯社）

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中時電子報

印度17日已簽約，租用伊朗具有高度戰略重要性的查巴哈港（Chabahar port），為對抗中國在當地日益擴張的影響力建構堡壘，未來新德里將能繞過巴基斯坦，進入阿富汗與歐洲。

查巴哈港位於伊朗東部，距中國開發的巴基斯坦瓜達爾港（Gwadar port）西方約90公里。美國五角大廈去年發佈報告指出，瓜達爾港是中國在巴基斯坦廣大基礎建設的核心，預料將成為解放軍第二個海外軍事基地。

據《南華早報》（South China Morning Post）19日報導，伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）在新德里與印度總理莫迪（Narendra Modi）會談後，雙方簽署了為期18個月的協議，將展開查巴哈港第一階段建設。

伊朗總統羅哈尼（左）在新德里與印度總理莫迪會談後，雙方簽署了為期18個月的協議，將展開查巴哈港第一階段建設，圖為他們17日拿著慶祝兩國加強經貿關係的郵票。（美聯社）

一旦港口完成，查巴哈將開啟印度，伊朗與阿富汗間的海上運輸新航線，而直接繞過鄰國對手巴基斯坦。印度官員說，他們希望這航線在短短3年內，將與阿富汗的年貿易額由7億美元（約204億台幣）推升到10億美元（近291億台幣）。

(中時電子報)

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