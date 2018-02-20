太誇張！為了一包鹽酥雞 小黃車門被撞掉了

凃姓計程車司機疑似恍神撞併排貨車林姓駕駛，誇張的是連車門都撞掉了。(圖／孫曜樟翻攝)

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林姓小貨車駕駛為買鹹酥雞違規並排停車，遭後方計程車撞斷腿，還將吃上交通違規罰單。（林縉明翻攝）

新北市林姓小貨車駕駛19日晚間為了買一包鹹酥雞，駕車並排違停在汐止區忠孝東路，買完東西正準備上車，被後方計程車迎面撞上，造成林男右腳骨折，所幸送醫無生命危險，誇張的是計程車右前車門也被撞掉下來。警方指出，林男違規並排停車將吃上2400元罰單，計程車駕駛未注意前方狀況，也有過失責任將調查釐清。

凃姓計程車駕駛19日晚間駕駛車輛行經新北市汐止區忠孝東路455號前，疑似恍神未注意竟擦撞一部併排貨車，當時就站在車頭的林姓貨車駕駛遭撞斷腿，更誇張的是計程車右前車門也被撞掉下來，全案肇事責任歸屬正由警方調查釐清中。（孫曜樟翻攝)

汐止警分局昨晚7 點半獲報，汐止區忠孝東路455號前發生計程車與小貨車碰撞事故，員警趕抵發現69歲林姓小貨車駕駛右腿骨折，緊急送醫治療，65歲凃姓計程車駕駛則無大礙。

警方調查，受傷的林姓男子昨晚駕駛小貨車併排停在汐止區忠孝東路455號前，並下車站在車頭等人，不料，在19時26分許，凃姓計程車駕駛開車經過該處，疑是恍神竟直接擦撞貨車，林男更是直接被撞上，當場右腿骨折，撞擊力道之大連計程車右前方車門也掉下來。

警方調查，林男為買鹹酥雞違規並排停車，涂姓運將未注意前方狀況，發現時閃避不及，右側車身先撞上小貨車車尾再撞到林男，雙方酒測值均為零；據了解，林男不僅腿骨折，還將面臨交通違規罰單及計程車毀損賠償，為了貪圖一時方便得不償失。

員警和消防救護人員很快趕到現場，在對兩人實施酒測後，酒測數值均為零，林男隨後被送醫救治，凃男則是被留置製作筆錄，肇事責任歸屬仍待警方做進一步調查釐清。

(中時電子報)

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