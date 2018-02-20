前職棒球星當健身教練 教你過年甩油招

2018年02月20日 11:17 中時電子報 蔡銘仁

前Lamigo桃猿投手曾孟承告別球場後，現透過大學同學介紹，在公館一處健身中心當健身教練，如今他的目標不再是一年要贏幾場球，而是享受在盡力幫助學員達成健身目標的成就感中，新年即將邁入尾聲，曾孟承也提供幾個簡單好學的健身動作，讓大家在家也能甩油。

1.下半身運動：深蹲及弓箭步

曾孟承示範弓箭步運動。(蔡銘仁攝)

第一階段要用深蹲跟弓箭步，鍛鍊下半身肌群。深蹲動作讓雙腳打開到與肩同寬，上半身挺直、髖關節往後推下蹲，到小腿跟大腿約成90度後，再慢慢起身。接著弓箭步則是兩腳站前後、腳尖朝前，前腳彎曲、後腳打直，同樣做下蹲起身的動作。

曾孟承提醒，這兩個動作下蹲時，要注意膝蓋不超過腳尖，若做深蹲容易後倒，可考慮靠牆或手扶牆；弓箭步則記得前腳不超過腳尖，避免造成膝蓋壓力，上體不後倒跟前傾，後腳跟不鎖死。動作一個上下算1下，基本做三組、一組10到15下，強度依個人狀況調整，盡可能做到緊繃。

2.腹部運動：捲腹、下腹訓練、棒式

曾孟承示範訓練腹部肌肉的三個動作。(蔡銘仁攝)

年節免不了要吃大餐，肚子很容易累積脂肪，這時消滅小腹的運動就很重要了。曾孟承提供三種訓練，第一個是捲腹，這動作先平躺，接著保持雙腳屈膝，用腹部的力量做擺盪。上抬跟下擺慢慢做，上腹跟下腹都能運動到。

若單純想訓練下腹，可以把雙腳打直做擺盪。曾孟承說，這兩個運動要注意的點，在於擺盪時下背部不能懸空、肚子內收，讓背平貼在地面，腳擺動的速度也不宜太快，如此才能有效運用腹部力量。這兩個動作一樣以10到15下為一組，基本做三組，視情況調整強度。

接著第三個動作是棒式運動，也就是很常見的核心肌群訓練；這動作要以手肘水平撐起身體，手呈90度、身體盡可能保持一直線，手肘則要在肩膀正下方。棒式基本撐1分鐘，若平時沒運動習慣，能調整到30秒左右，盡可能撐到自己極限。

3.上半身運動：伏地挺身

伏地挺身若手較無力，可雙膝跪地做動作，手盡可能90度。(蔡銘仁攝)

練到上半身，最簡單是伏地挺身，鍛鍊胸部、三頭跟二頭肌。這動作幾乎人人都會，不過動作不標準容易效果不佳，曾孟承給小提醒，在做的時候膝蓋要朝前，打開略與肩同寬，向下時手肘約達90度，是最安全的角度。，如果力量不足，可以先採跪姿。這動作基本三組，每組10到15下，視情況調整。

曾孟承今年要滿38歲，現在轉職當健身教練，說起健身都能侃侃而談，不過他坦言，一開始覺得最困難的是就口條，「以前都是聽別人教，現在自己要教人，要學怎麼教學員，讓他明白該怎麼做，後來慢慢練講起話才開始比較流暢。」

曾孟承還是熱愛的棒球，不再去多想以前的事，選擇專注眼前，「到這個行業還在想過去，就會跳不出來，到別的工作就要重新適應，找出什麼是適合自己的。我現在能跟學員們互動，看他們從不會運動到會運動，就覺得很開心！」

此外，曾孟承也給年輕後輩們建議，「不要受傷、不要太急，多吸收一些前輩的意見，有些意見未必一定有幫助，但遇到場上的問題該如何解決，這些都能多參考別人的想法。」曾孟承也勉勵其他球員，要多學其他專長。

「不要只會打球，能學越多東西越好。」曾孟承認為，球員多學棒球以外的專長，以後的人生比較精彩，也至少兩條路能選，「對棒球人來說，唯一的路就是打球，要規劃的不是棒球，而是該規劃另一條不在球界的路。」

(中時電子報)