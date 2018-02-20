全台唯一 台中花博7-ELEVEN超商在這

全台唯一台中花博7-ELEVEN吉祥物家族，地點在台灣大道市政大樓，讓顧客大為驚豔。（盧金足攝）

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台中市府籌辦2018花博，為回饋民眾，推出比早鳥更好康的「最早鳥票」，每張150元。（盧金足攝）
台中市迎接2018世界花博，市長林佳龍與吉祥物「石虎家族及歐米馬」大受歡迎。（盧金足攝）

台中市迎接2018世界花博，吉祥物「石虎家族及歐米馬」超人氣，首家吉祥物主題超商出現在台灣大道市政大樓的7-ELEVEN，玻璃外牆有吉祥物家族彩繪，座位區桌面有石虎及歐米馬向客人說「哈囉！」讓洽公民眾驚豔不已，紛紛拿起手機拍照留念，花博活動反應熱烈，市府表示，花博最早鳥票熱售中，2月28日截止，請還沒購買的民眾把握機會。

市府表示，為感謝長期支持花博吉祥物的粉絲，特別在市政大樓文心樓一樓7-ELEVEN超商門口、用餐座位區、ibon前，裝置石虎家族及歐米馬各種超萌圖案，模樣俏皮可愛，推出後成為民眾打卡熱點。

石虎家族Love&Life臉書粉絲專頁搶先曝光花博便利商店樣貌，由全能農夫虎爸化身花博特派記者，與前往選購情人節禮物的「小大人」樂虎一探究竟，吸引民眾搶拍合照。

虎爸使用ibon機台購買花博最早鳥票，網友稱讚「虎爸好貼心喔！」「虎爸好帥！」花博校園大使孫子涵留言「Cool！」祝福好久不見的樂虎新年快樂。

交通局長王義川表示，市府積極籌辦2018台中世界花博，為回饋民眾，推出比早鳥更好康的「最早鳥票」，每張150元，可一日暢遊后里、豐原、外埔3展區，在7-ELEVEN統一超商ibon開放購買至2月28日止，不另收手續費，售票即將進入倒數階段，邀請大家來當「最早鳥」，享受便利購票服務，一起聆聽花開的聲音。

市府也提醒，春節連假期間台灣大道市政大樓7-ELEVEN暫停營業，21日開工，歡迎來體驗吉祥物主題超商的魅力！

(中時)

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