出國幫代購竟被酸收入低 她火大怒封鎖友人！

女網友出國到日本遊玩，友人要求代購的態度囂張，讓她火大怒封鎖友人。圖為日本秋葉原。(達志影像)

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中時電子報
/綜合報導

休假出國放鬆，順便替朋友代購商品做做人情，本是可加深交情的好事，但委託的友人態度太囂張，可就令人頭疼不已！就有一名女網友在《爆怨公社》大吐苦水，稱朋友以頤指氣使態度叫她代購，還狠酸她收入低，讓原PO火大封鎖+解除友人！

網友在《爆怨公社》貼出和朋友的對話截圖，對方要求去日本的原PO代購物品，問「妳去日本回來幾點？我跟妳拿東西」，原PO回覆「不確定，妳的東西我也不一定會買」，友人不耐煩，「什麼意思？不會去那些店嗎？那不是都必去嗎？」，原PO無奈「不一定會去，我也沒義務幫妳買吧？」

友人繼續糾纏，「我就不能出國啊，幫我一下，行李箱不是很大」還出言不遜，酸原PO薪資低，「好吧...反正妳一年兩年才出去一次，妳的工作應該很少錢吧？」，此話一出讓原PO不甘示弱回嗆「是不多啊，但比妳這個一年換10次工作的人好多了。」最後更霸氣說「滾，別煩我」。

該名女網友將和奇葩友人的對話PO上臉書，無言表示「真不知道這個人腦袋裝什麼。封鎖加解除好友！！！」，貼文一曝光，網友紛紛留言表示，「他的臉皮？」、「妳確定她真的是妳好友？」、「搞得好像是人家欠她的！還要酸人賺不多」、「至少樓主一年兩年才出國一次，也完勝她這個不能出國的」、「必去的點，並不代表一定要去啊，妳做了正確的決定(解除+封鎖)」

(中時電子報)

女網友出國到日本遊玩，友人要求代購的態度囂張，讓她火大怒封鎖友人。(翻攝自爆怨公社)
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