中朝將設立新貿易特區 或削弱對朝制裁力度

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旺報

韓媒稱，大陸政府正在與北韓的邊境地區推進新的貿易特區項目；儘管中國參與了聯合國安理會針對北韓核試驗、飛彈發射的制裁，但有輿論擔憂，貿易特區的設立可能會成為對朝制裁的漏洞。

韓國《朝鮮日報》20日稱，大陸吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市政府12日在官網發布政策文件，正在推進琿春市與北韓咸鏡北道慶源郡的柳多島設立邊民互市貿易區的方案。中國的邊民互市貿易區是為促進邊境地區居民的貿易，給予每人每天8000元人民幣以內免稅優惠的貿易特區，位於圖們江的柳多島為北韓領土，總面積為2.6平方公里，與琿春市和慶源郡以橋梁相連。

據該文件指出，互市貿易區的成立在2016年6月，由北韓慶源經濟開發區管理委員會率先提出，琿春市接受該提案，並將柳多島選定為互市貿易區預選地。

文件中還表示，大陸政府不會對柳多島進行直接投資，而是委託香港企業推進互市貿易區的建設。另外，為了促進柳多島項目的開展，政府還計劃在琿春修建港口，並修繕連接柳多島的橋梁。本次公開的琿春市政策文件在去年5月擬定。

據悉，這是中國設立的第二個對朝互市貿易區。2015年10月，中國政府在遼寧省丹東市設立了首個對朝互市貿易區，但隨著對朝制裁的強化，已經兩年多沒有北韓企業參與貿易，目前該貿易特區經營困難。

(旺報)

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