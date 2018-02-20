願為臺灣發聲！ 陳介飛欲挑戰美聯邦眾議員

父母來自台灣、預挑戰下屆加州聯邦眾議員席次的陳介飛（圖左）與妻子張凱菱（圖右）。（圖/陳介飛臉書）

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中時電子報

據中央社報導，在多年來透過國會為臺灣發聲、美國聯邦眾議院（House of Representatives）外交委員會現任主席的資深眾議員艾德·羅伊斯（Ed Royce）日前宣佈退休後，其加州橘郡（Orange County）的第39選區，兩黨出現了多名亞裔挑戰者。其中當前呼聲最高的一位，是父母來自臺灣、現任聖安東尼山社區學院理事陳介飛（Jay Chen），以47%的支持率傲視群雄，有望代表民主黨挑戰該選區。

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出生於美國、畢業於名校哈佛大學（Harvard University）的陳介飛，能說一口流利的中文，曾前往大陸北京大學交換過一年。他曾在2012年挑戰過一次，但未能成功打敗老資歷的羅伊斯，如今席次出缺，外界都在看，他能否聚集華裔與亞裔的選票，成功登上聯邦眾議員之位。

現任眾議員羅伊斯即將退休，華裔的陳介飛欲二度挑戰該席次。（圖/陳介飛臉書）

陳介飛曾是美國海軍中尉，負責情報分析，曾在2014年曾前往韓國參加代號「關鍵決斷」（Key Resolve）軍事演習。他酷愛旅行，也曾寫過旅行手冊，與華裔妻子張凱菱更是在瓜地馬拉結識而相戀結婚。

雖然對於陳介飛來說，首先他得通過6月的初選考驗，才有資格挑戰11月底的期中選舉，共和黨的勢力更是一大壓力。但他表示，「若有幸進入眾院，也會積極參與外交相關事務，特別是與臺灣有關的議題。」他的外公和許多家人都住在臺灣，願意為臺灣人在美國發聲。

(中時電子報)

文章來源：Jay Chen surges in Democratic congressional field

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