NBA》布萊恩自曝2004年曾想去公牛

布萊恩自曝2004年曾想要離開湖人加盟公牛。(美聯社資料照)

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中時電子報

根據《CBS》報導指出，已退役的「小飛俠」布萊恩日前受訪時表示，當初不滿「俠客」歐尼爾拿他與「一分錢」哈達威來比較，2004年曾想要離開湖人加盟公牛，但沒想到最終走的人卻是歐尼爾。

歐尼爾與布萊恩在全明星賽期間參加了一檔電視節目，兩人在節目上互爆不少隱私，歐尼爾說，2004年湖人奪得總冠軍之後，湖人老闆巴斯在球隊聚餐時說了一句話，那時候他就感覺到有可能會離開球隊，加上總管庫普切克對媒體講了「想試探一下歐尼爾的市場價值」，讓他氣得想要幹掉庫普切克。

然而布萊恩接下來講的話更是勁爆，「我對於歐尼爾上述講的話一點都不曉得，因為我當時正在芝加哥找房子，研究芝加哥哪裡有好學校等等。」

布萊恩進一步解釋，「當時歐尼爾拿我和哈達威比較，而且還認為我們兩人不相上下，這句話讓我氣炸了，我們兩個差異很大，根本不能相提並論，因此才心生離開湖人的念頭，打算加盟公牛。」

歐尼爾認為當初的話被外界斷章取義，但布萊恩回答，「或許是我誤解了，但這卻也成為我未來的動力，因為我不想被別人以為我少了你不行，這是不公平的。」

歐尼爾打趣表示，你當時真的想要離開陽光明媚的加州，前往冬天冷到不行的芝加哥？布萊恩說，「我和瓦妮莎當時去義大利度假，我接到了經紀人的電話，他告訴我歐尼爾向球隊提出被交易申請，而我回答的是，OK，我不去芝加哥了，畢竟湖人不可能在同一時間內失去我和歐尼爾的。」

(中時電子報)

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