滑板族福音！中市興建3座滑板場 春節後開工

北區中正公園滑板運動專屬場地示意圖。（台中市府提供）

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南屯區豐富公園滑板運動專屬場地示意圖。（台中市府提供）
台中市府建設局長黃玉霖表示，近年增加許多滑板人口，在公園綠地增設滑板空間，希望將體育運動推向年輕人。（盧金足攝）

滑板運動愈來愈受到民眾歡迎，台中市府推動滑板為全民化運動，並納入公園綠地的遊憩體驗空間。建設局將在北屯區、南屯區豐富公園、北區中正公園新闢3座嶄新的滑板運動專屬場地，作為先期試驗，現已完成工程發包，預計3月初開工、今年底完工。

建設局長黃玉霖表示，有別於專業運動場的設立，市府在公園綠地中設置滑板空間，將滑板運動推廣為全民性的休閒活動，場地主要是提供初階入門滑板的習技場，而非資深滑板族的炫技場。

這三座滑板練習場中，北屯區的滑板場初階上板修煉場，施作面積490平方公尺，設有J形坡道及斜台；豐富公園的中階滑板圓舞場，施作面積1000平方公尺，連成一體的碗形坡道為最大特色；而中正公園的進階滑板聖殿堂，施作面積2200平方公尺，是座綜合型滑板練習場。

黃玉霖說，2020東京奧運競賽已將滑板運動納入比賽項目，台中市近年來也增加許多滑板人口，市府在公園綠地增設滑板空間，將體育運動推向年輕人。設計過程中，市府更邀請極限運動及滑板相關協會推薦的滑板專家，開放參與式共同討論，提供專業意見與設計者相互研商。

經由市府與專家研議討論後，模擬出各階板齡可接受的道具尺寸、可能的運動路線，並運用身體體驗計算出空間尺度，作為滑板場的設計準則，落實建設滑板場方案，讓玩家在新設的滑板空間練習更安全。

黃玉霖強調，第一期3座滑板練習場完成後，市府將視民眾使用情形，再研議規劃第二期滑板練習場，希望隨著市區公園滑板練習場地的落成，協助滑板運動推廣，不再讓滑板族自覓空地、自製道具練習，更期待能孕育前進國際賽事的滑板人才。

(中時)

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