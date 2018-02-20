《全台最速報》暗夜惡火毀天倫夢 彰化和美一家五口2死3傷

《全台最速報》暗夜惡火毀天倫夢 彰化和美一家五口2死3傷

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中時電子報
綜合報導

◎暗夜惡火毀天倫夢 彰化和美一家五口2死3傷

20日凌晨約1點半，彰化縣和美鎮彰新路上一棟3層樓透天厝傳出火警，燃燒面積約100平方公尺，彰化縣消防局雖火速趕往現場灌救，並在一個小時內將火撲滅，但入內搜救時，77歲江姓屋主與76歲妻子仍不幸葬身火窟，兒子、媳婦和13歲的孫子則受到濃煙嗆傷；詳細起火原因消防鑑識單位還要調查。

◎春節連假最後一天 國五再現北返車潮

20日（大年初五）是春節連續假期最後一天，一如預期，國五及雪山隧道從一早就湧現了許多北返車輛，不過在上午10點之前壅塞情況還不算太嚴重，雪山隧道內仍可維持50公里以上的時速，其餘路段則在70公里以上，坪林行控中心提醒20日下午3點至晚上8點，蘇澳、羅東、宜蘭、頭城等國五北上匝道將實施3人以上高乘載管制，請民眾配合並掌握好時間，或是選擇替代道路。

◎全台唯一 台中花博7-ELEVEN超商在這裡！

台中市迎接2018世界花博，吉祥物「石虎家族及歐米馬」超人氣，首家吉祥物主題超商出現在台灣大道市政大樓的7-ELEVEN，玻璃外牆有吉祥物家族彩繪，座位區桌面還有石虎及歐米馬向客人說「哈囉！」讓洽公民眾驚豔不已，紛紛拿起手機拍照留念，花博活動反應熱烈，市府表示，花博最早鳥票熱售中，2月28日截止，請還沒購買的民眾把握機會。

◎福來錢來過好年 全台吃喝玩樂通通有

迎接2018「旺旺」年，旺旺中時集團推出新春特刊，分「寶島旺旺行．台灣好玩好賺特輯」、「旺旺福來報．台灣好吃好神特輯」2大本600頁，有藝人曾智希絕境逢生封面人物故事、山城慢活、水岸輕旅、祕境照過來、霹靂藝世界、走春挖寶狗來富、拜廟拿錢母、理財投資、新春賞車、賞屋買新厝等精采內容。2大本超值價49元，4大超商均有售。

(中時電子報)

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