中市與佩塔提克瓦市締結姊妹市 獲以國媒體大幅報導

以色列ptnow新聞網大幅報導介紹台中市。（台中市府提供）

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台中市長林佳龍代表台中市與佩塔提克瓦市締結姊妹市，獲以國媒體專文介紹。（台中市府提供）

台中市長林佳龍推動城市外交，日前出訪以色列，代表台中市與佩塔提克瓦市締結姊妹市，為雙方合作奠定基礎，獲以國媒體專文介紹。當地媒體報導指出，台中市位於台灣中心，是台灣最大的城市之一，兩座城市締結姊妹市後，除加強聯繫，也將推動青年團體互訪與藝術文化交流平台。

市府指出，以色列ptnow新聞網報導，林佳龍日前率隊抵達佩塔提克瓦市政府，拜會市長Itzik Braverman，並代表台中與佩塔提克瓦市簽署姊妹市。

兩位市長一致認為，兩座城市之間可加強聯繫，並可先推動青年團體互訪，包括舞蹈和音樂團體等文化藝術交流。

ptnow新聞網於報導中介紹台中市，強調台中市位於台灣中心，擁有270萬居民，是台灣最大的城市之一，經濟主要仰賴工業，擁有數個大型工業園區。

此外，ptnow新聞網也提及位於台中西部的台中港是台灣最大的港口之一，距離市中心約20公里的台中國際機場，提供飛往台灣、東亞及世界其他地區的定期航班。

台中同時有多條鐵路連接台灣西部沿海的北部和南部城市，並有多所大學，包括國立台中科技大學、國立中興大學、逢甲大學和東海大學等。

(中時)

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