要努力不要貪！松山霞海城隍廟抽出「中吉籤」

2018年02月20日 13:05 中時 周毓翔 、 黃世麒

春節求發財金一直很受民眾歡迎，台北市松山霞海城隍廟供奉五路武財神，廟方在大年初五（20日）準備2萬個10元招財錢母為民眾添財氣，並請人拜演財神讓信眾摸財神爺的鬍子，祈求庇佑、發大財，為新的一年討個好兆頭。（黃世麒攝）

今天是大年初五開工日，松山霞海城隍廟聚集廣大民眾，前立法院長王金平今受邀出席。廟方也抽出國家財運籤，是還不錯的中吉，籤詩提醒只要努力，不要貪，國家財運會好很多。王金平也表示，大家要往好的方向去想，「團結一致為國家貢獻，念力是非常強大的。」

松山霞海城隍廟的財神爺聞名全台，為了求限量發財金，民眾在廟口大排長龍，甚至排到對街去。排第一個的彭先生特地從苗栗北上，且從昨天上午7點就開始排隊。廟方準備了2萬份招財錢母發財金，希望讓所有信眾都能拿到。除了邀請王金平外，廟方也找來世大運武術金牌許凱貴扮演「武財神」開工招財。

廟方今年抽出的台灣經濟財運籤是「中吉」籤，「南販珍珠北販鹽，年來幾倍偵財添，勸君止此求田舍，心欲多時何日厭」。廟方人員解釋這是還不錯的籤，是努力會有收穫的籤。

松山霞海城隍廟秘書陳美雲說，籤詩意思是南北都會有收入，收入也會比去年好，只要努力、不要貪，好好打拼，大家的財運都會比去年好很多。去年抽到下下籤，今年是中吉，應該會比去年好很多。

(中時)

拿到招財錢母的民眾開心地抱著金元寶，祈求庇佑、發大財，為新的一年討個好兆頭。（黃世麒攝）

春節求發財金一直很受民眾歡迎，台北市松山霞海城隍廟供奉五路武財神，廟方在大年初五（20日）準備2萬個10元招財錢母為民眾添財氣，並請人拜演財神讓信眾摸財神爺的鬍子，祈求庇佑、發大財，為新的一年討個好兆頭。（黃世麒攝）

民眾將剛拿到的招財錢母過香爐，祈求庇佑、發大財，為新的一年討個好兆頭。（黃世麒攝）