疑似引擎起火 駐日美軍F-16戰機於青森縣迫降

2018年02月20日 12:15 中時電子報 李靖棠

據日本NHK新聞報導，位於日本東北青森縣的三澤空軍基地，今日上午驚傳一架隸屬美軍的F-16戰機（F-16 Fighting Falcon），在起飛後不久發現引擎起火，被迫在將機上兩具油箱拋棄入一旁的小川原湖，並緊急返航迫降。但目前尚無法確認，該機飛行員或週邊民眾是否有人因此受傷，日本防衛大臣小野寺五典聞訊也緊急召開會議。

PACAF F-16デモチーム 三沢基地航空祭2017 デモフライト

位於青森縣的三澤基地，駐日美軍和日本航空自衛隊共用的基地，也是一座民用機場。駐在基地內約有5,200名美軍人員、350名美籍雇員和900名日本當地雇員。目前包含空軍、海軍與陸戰隊均有人員進駐，分別對北韓與俄羅斯等地區和航線，進行電子情報偵察和對敵防空壓制（SEAD）任務。日軍將第一架F-35A戰機（F-35 Lightning II）駐守於此地，美空軍則以第35戰鬥機聯隊為主，駐有多架F-16C/D型戰機。

新入駐的美軍F-22「猛禽」戰機。（圖/美國空軍）

F-16戰隼戰鬥機，於1975年被美國空軍選為第四代主力戰機，一開始由通用動力（General Dynamics）研製，後轉由洛克希德馬丁負責。由於它的高知名度與實戰經驗豐富，立刻引起多國的注意與採購，也因此出現許多衍生款，其中以A/B、C/D與E/F最廣為人知，外銷數量多達2,000多架，其中我國空軍在1992年老布希（George H. W. Bush）總統任內，成功取得約120架F-16A與30架F-16B型戰機。

根據日媒報導，美軍F-16戰機緊急從空中拋棄油箱時，湖面上有5、6艘漁船正在工作，漁民表示他們都被濺起的巨大水花嚇到。而防衛大臣小野寺五典立即要求地方進行搜尋，要避免油箱內的燃油洩漏，傷害小川原湖的生態環境；並要求美方嚴加控管飛行安全，外務省亦向美國駐日大使館表示抗議。讓本就敏感的駐日美軍空中安全議題，再次成為新聞焦點。

(中時電子報)