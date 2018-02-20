參選台北市長！張顯耀聲明：用選票讓柯P「棄職潛逃」

2018年02月20日 12:11 中時電子報 黃以謙

前陸委會副主委張顯耀決定參選台北市長，並預計在明（21日）舉辦記者會，他今（20日）率先發出聲明，呼籲用選票讓現任市長柯文哲「棄職潛逃」。

張顯耀聲明指出，台北市民忍受柯文哲的離經叛道已經夠久了，狂妄之徒柯文哲的人格特質註定無法成為合格的首都市長，由於他高傲自大、唯我獨尊、他視野狹隘、性格偏執，導致三年多來風波不斷。

張顯耀也呼籲民進黨，應該「提槍上陣」，推出能彰顯其台灣價值理念的黨員，同時打敗國民黨候選人，如此更能彰顯民意基礎，何樂而不為？

以下是張顯耀聲明全文：

燃起憤怒之火 燃起希望之火

——張顯耀參選台北市長聲明

台北人，您還不憤怒嗎？看看狂人柯文哲整天胡言亂語、胡作非為，搞得市府雞犬不寧、市政錯亂停滯、市民倒楣受過。這麼不稱職的市長，我們還要忍受下去嗎？

台灣人，您還不憤怒嗎？看看民進黨政府只顧一黨之私，整肅在野黨窮凶惡極，違法濫權層出不窮，揮霍預算手筆闊綽，施政績效卻是一無是處。這麼殘酷無能的政府，我們還要坐視不管嗎？

顯耀決定參選台北市長，志在台北市高舉正義的聖火，燒毀亂政無能的柯文哲市長連任之路！

我要點燃熊熊烈火，將烈焰燒向民進黨執政當局濫權違法的施政！

我要點起希望的火苗，催化國民黨奮起邁向重新執政之路！

柯文哲：棄職潛逃吧！

前次地方公職選舉，國民黨痛失在首都連續執政16年的權力，拱手讓位給無黨籍的柯文哲。

現在，台北市民忍受柯文哲的離經叛道已經夠久了，為這個所謂政治素人所繳的學費已經太過高昂了，台北市民因這個不稱職的市長而蒙受的損失顯然太巨大了。現在是台北市民鄭重向柯文哲說No收回權力的時候了！

上次選舉，柯文哲充當民進黨的政治傭兵，鯨吞綠營又蠶食藍營，同時獲萬千青年認同與期盼，而能高票奪取台北市長寶座。正如諸多有識之士所料，他當選不是問題，當選之後才是問題的開始。事實果然證明，台北市民的痛苦從此日益深重！

狂妄之徒柯文哲的人格特質註定無法成為合格的首都市長。

他眼高手低，只會放言空論，欠缺落實能力，所提政見多半淪為畫餅，所求目標泰半懸而未達。

他高傲自大，唯我獨尊，無法與自己組建的市政團隊共處成事，短短三年已有24位首長棄他而離職，致使市府團隊施政能力日益低落。

他視野狹隘，性格偏執，無法包容異見，且習於堅持貫徹己見，以致於所做的決策經常只是個人意志的延伸，所作所為只是主觀好惡的妄為。

他缺乏同理心，蔑視他人尊嚴，加上言語粗鄙，因此製造了無數的敵人，人不和政不通，添增諸多施政的障礙。

像這樣三年多來風波不斷、怪行昭彰而幾乎一事無成的市長，在市府一個稱職有為的首長忍無可忍辭職離去之後，他居然辱罵她「棄職潛逃」，無情無義至極。其實，真正不適任而該「棄職潛逃」的正是柯文哲本人！

柯文哲當市長以來，台北市的市政與都市建設停滯不前，不僅失去首都的璀璨光芒與前進動力，更無法發揮外延效應與領頭作用，帶動台灣其他縣市的成長與創新發展。

柯文哲愧對台北、愧對台灣，但他不知自省而縮，自動棄離市長寶座，反而意圖追求連任，繼續折損台北市的發展前景。明智的台北市民，請用選票逼他棄職吧！

民進黨：提槍上陣吧！

執政的民進黨，雖然極不滿意柯文哲與中國大陸保持友好關係，更不能忍受柯文哲「兩岸一家親」之類的論述違背民進黨人反中反共、志在台獨的核心理念，但基於一黨之私，甚至為了2020年選舉的政治考量，迄今仍未表明將推出自己的候選人出馬角逐。

民進黨如果繼續禮讓柯文哲，主要是因為台北市選民素質較高，既無法認同民進黨乏善可陳而惡政累累的執政表現，亦看不上不入流的潛在候選人，所以勉強推入上陣，結果必然丟人現眼，因而索性罔顧執政黨的格局，欲在首都市長選舉中缺席，藉以避開必輸的審判。

另一個考慮，無非是柯文哲如果因之敗選，極有可能轉而角逐2020年總統大選，直接沖上民進黨總統候選人。基於ㄧ黨私心盤算，妄想不如與柯結盟，助他連任，將他安在北市。

這是怯懦弱而有違政黨政治倫常的政治算計。然而，既以「台灣價值」質問柯文哲，聲稱須再確認柯是否仍為可以一同作戰的朋友，則何不推出能彰顯其台灣價值理念的黨員同志，與柯文哲論爭，把他打敗，用以證明所懷理念深獲民意認同？同時打敗了國民黨候選人，更足以證明台獨理念的民意基礎雄厚，而且足證執政績效深獲首都選民認可。一舉數得，何樂而不為？

民進黨，不要龜縮畏戰，勇敢提槍上陣吧！

張顯耀：贏回首都執政權！

台北市是中華民國首善之區，首都市長的選舉不僅是市政首腦的競選，更引領政治興衰起伏的變動。

這次台北市長選舉的意義，首先是一次對柯文哲市長是否續任的公民投票，同時也是對民進黨政府全面執政表現的一次檢驗。

對於我身屬的國民黨而言，這次選舉一方面是提振政黨氣勢與群眾士氣的契機，另一方面則是重建兩岸實質關係的關鍵性機會。

在這個豺狼囂張、同袍怯戰的低迷時代，顯耀堅決奔赴黨難、挺身而出！

不是猛龍不過江。顯耀自信憑藉過去紮實的學術訓練，以及包括立法委員、大陸事務等多方面的職務歷練，已讓我做好準備，可以屠敵致勝，可以重振國民黨的聲威，可以刷新台北的市政，並讓台北再度成為帶動台灣進步的火車頭。

市民普遍痛心柯文哲的胡言亂語讓台北市民蒙羞，他的胡作非為讓台北狼嗆顛躓，他粗躁的決策品質讓台北市停滯不前。我們要把他拉下馬，讓台北重新出發！我們要點燃台北打世界杯的聖火，讓市政更上一層樓，促使台北跟世界頂尖城市並駕齊驅。

進一步言，這次台北市長選舉，國民黨必須贏，只有贏才能讓國民黨從崩跌中立定腳跟，重整旗鼓，逆轉態勢。贏回台北，捨我其誰？

在此兩岸關係低迷而使台灣經濟發展蒙受損失之際，國民黨不只要贏回首都及其他縣市的執政權，還要讓台北及執政縣市發揮槓桿作用，重建兩岸關係，經由各方面的交流與合作，援引大陸民間與企業資源進入台灣助長發展的助動能。

顯耀過去長時間掌理大陸事務與海基會要務，深諳兩岸全盤關係，嫻熟交流合作要領。期間在執行兩岸協商談判事務之際，雖謹守相對關係的分際，揭示合法授權的訊息，但仍遭上層政治奸佞迫害。經台北地檢處深入調查，確認毫無逾越與觸法之處，而獲得不起訴處分，洗刷了所謂「共碟」的莫須有指控。由此更證明顯耀處理兩岸事務動機純正、一切作為合法正當。未來掌理台北市政，必定一以貫之，發揮強項，運用優勢，讓台北獲得更充沛的機會與資源，添增邁步向前的動力。

當前兩岸關係惡化的緣由，無疑是蔡英文政府推翻了國民黨執政期間信守的九二共識所致，由於片面改變了現狀，以致兩岸關係逆轉倒退。蔡政府施政績效不彰的主因之一，即肇源於此。在國民黨重新執政之前，改變要從台北市開始，讓台北釋放壓力舒緩兩岸緊張關係，更成為重啓兩岸交流合作的新引擎。

面對全球及對岸的快速發展，時間顯然不在我們這邊，台灣及台北不能再停滯、不能再失血。我們必須奮起直追。

不甘心台北被無能領導人操弄惡整，以致陷於停滯、節節落後的市民，起來吧！讓我們齊心協力，讓柯文哲從台北的政治地圖上消失。

不甘心台灣被全面執政即全面濫權的民進黨政府恣意妄為，以致於民主法治與經濟發展倒退逆轉的國民同胞，起來吧！讓我們勇敢拼搏，逼迫民進黨政府承受民意鞭撻而收斂更張。

不甘心國民黨淪於在野並且持續弱化的有志之士，起來吧！讓我們心手相連，作伙打拼，贏回台北、贏回台灣、贏回中華民國，重新帶領國家邁向康莊大道！

(中時電子報)