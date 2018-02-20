中市捷運綠線工程進度突破75％ 拚年底試運轉

台中市交通局長王義川強調，台中捷運綠線積極朝2018年底試運轉，2020年全線通車的目標邁進。（盧金足攝）

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台中市副市長林陵三要求加速進行各子系統的測試，同時嚴格把關品質，帶給民眾安全又舒適的交通運輸工具。（圖／台中市府提供）
台中捷運18列綠線電聯車已提前交車，台中正式成為捷運城市。（盧金足攝）
台中市副市長林陵三視察捷運綠線北屯機廠行控中心，肯定行控中心整體的功能性及安全性。（圖／台中市府提供）
捷運電聯車持續測試中，為提供安全便捷的大眾運輸服務做萬全準備。（盧金足攝）

台中捷運綠線朝2018年底試運轉，2020年全線通車的目標邁進！中捷工程進度突破75％，將於年底試運轉，副市長林陵三視察捷運綠線北屯機廠行控中心，肯定行控中心整體的功能性及安全性，要求加速進行各子系統的測試，提供安全又舒適的交通運輸工具。

「台中捷運綠線是未來大台中交通網的代表性指標！」林陵三強調，行控中心是這條綠線捷運核心大腦，扮演著指揮、調度與監控整個捷運動態行駛的角色，各車站若有緊急情況時，行控中心專業人員第一時間掌握，並立即通知其他各站應變處置，加強捷運整體安全性。

林陵三要求加速進行各子系統的測試，同時嚴格把關品質，帶給民眾安全又舒適的交通運輸工具，積極朝2018年底試運轉，2020年全線通車的目標邁進。

王義川表示，捷運機電六大子系統，包括電聯車、通訊、監控、機廠設備、供電與自動收費等，正緊鑼密鼓進行安裝測試。

行控中心身負「資料蒐集系統」與「行車監控系統」重任，王義川指出，其中「資料蒐集系統」負責蒐集各車站用電情形與目前消耗功率等數據，若有電力異常或跳電等情形，可立即通知站務人員適當處理。

此外，「行車監控系統」主要是監控電聯車目前行駛速度、行車方向與進出站時間等相關數據，並可透過這些數據調整班距，以因應不同時期人潮流量，達到運輸最大效益。

(中時)

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