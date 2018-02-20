開工日還不是最崩潰 網曝10個上班族眼神死的瞬間

2018年02月20日 13:03 中時電子報 簡怡欣 文／DailyView網路溫度計、編輯／

什麼！！！今天是春節最後一天？認清現實吧，明天就要開工啦！（應該也有不少人因為行業關係提早開工就是了）想到明天要上班就令人憂鬱，不過「要上班」這件事是不是最煩的？

DailyView網路溫度計運用《KEYPO大數據關鍵引擎》針對「令上班族最崩潰的時刻」進行調查，從調查結果來看「收假」或許還不是最慘的呢！

No.10 被客戶放鳥時

熬了一整夜準備了精彩的簡報、搭著最早班高鐵就為了當面向客戶提案，殊不知就在你下了高鐵那刻，接到客戶電話「啊～臨時長官有個會要開，你的簡報改天好嗎？」一切全功盡棄！電話裡的改天還不知道在哪，回去也不知道怎麼面對主管，那種熬了一整夜就為了爭取到客戶，卻不被當一回事隨意放鴿子的感覺真的很令人OOXX。

No.9 發現剛領薪水就沒錢時

嗷嗚～～終於到10號領薪水啦！領到的第一件事是什麼呢？繳房租、繳貸款還有卡費、保險費的也得趕快繳一繳，固定支出繳完後總算鬆口氣？！噢，忘記算吃喜酒、包給朋友小孩的紅包錢…東扣扣西扣扣其實也沒剩多少了，到底是賺太少還是花太多？在這裡給各位句忠告話：「看清現實吧薪水都是過客，不會為你停留的！」

No.8 星期一症候群發作時

「又是星期一！」、「怎麼離星期五還有四天？」Monday Blue不是說說而已，一般週休二日的上班族絕對最討厭禮拜一，禮拜六日睡到自然醒最爽啦，想到一睜眼今天又要面對那些惡老闆、豬隊友跟奧客戶，感覺頭痛、肚子痛都來了，但為了生活還是得深吸一口氣「起床上班」啊…

No.7 主機/電腦掛掉（還忘記存檔）時

說了多少次要記得「存檔」、記得「備份」為什麼每次都做不到？就剛好在你整份資料都打完了、主管在催了、交件死線將至時給你「死機」，不是電腦壞的時間太巧，是沒有養成存檔及備份的習慣，這時候只能求老天拜託一定要救回自動備份的資料啊！！！

No.6 PTT、FB掛掉時

這件事說嚴重也可以很嚴重、說不嚴重也可以很不嚴重，畢竟不是人人上班都能使用網路，但對於可使用網路的上班族來說，上不了PTT或FB可是件大事，大家還記得去年底PTT掛掉大維修那段時間吧，一堆人霎那間人生都沒目標啦「不能發廢文啦」、「不能揪團啦」、不能這不能那總之就是「崩潰」啦，更不要說臉書當機了，根本是世界末日吧！

No.5 一個人加班時

一個人做什麼最孤獨？之前瘋傳的「孤獨等級表」中雖然沒有加班這一項，但大家一起加班是「熱血、有苦同扛」、一個人加班除了「孤單寂寞覺得冷」外，還有可能被認為是「工作不力」才留下來加班，拜託老闆講幹話前先說說你有沒有給加班費吧！

No.4 收假/開工時

什麼都不用說，假期即將結束的苦大概沒有人不懂，人家是星期一症候群我們是想到明天要上班就開始Blue啦，有沒有「星期六日過得特別快」的八卦啊！？不管，收假日讓我們偷個懶、摸個魚先！

No.3 煩惱中午吃什麼時

只不過是個中餐有什麼好煩惱的？不！就是因為是中餐才煩惱，附近的餐廳都又油又鹹吃膩了？便當還差一個才外送？沒空外食，點個超商微波食品好了？要不要順便叫飲料？麥當勞幾號餐最好吃？真正的大難題往往都藏在小事裡啊！

No.2 看見存款沒增加時

第一桶金賺到了沒？不管是因為收入太少還是支出太多，當刷簿子時發現自己做牛做馬還被嫌到流涎，居然才存這麼一點點時一定崩潰，更別提出了社會後開支越來越多，什麼紅包錢、保險費、房貸、車貸……說真的存得少好像也不需要意外！

No.1 下班還被Call時

要求員工下班看Line到底算不算加班，在去年初就曾有判賠加班費的案例，不過在職場上有多少人敢說真話、勇敢要求呢？（在面對講了可能丟工作的壓力下）。不過即使有加班費「下班後還接到工作通知」應該沒人會開心的啦，畢竟管你是正在蹲馬桶、跟男女友約會、趕著去接小孩或者就是想「葛優攤」在沙發前，下班就是下班，要工作就是不爽啊！！！

(中時電子報)