「台北人最厲害，都毒不死！」謝金河聽這話好震撼

財金傳媒董事長謝金河說，回雲林老家過年，田間已復見不到泥鰍、青蛙，連網室栽培的蔬菜也噴灑農藥。（擷取自謝金河臉書）

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中時電子報
/綜合報導

春節返鄉過年或走春，對到都市打拚、事業有成的農村子弟，是一趟懷舊的行程，可以見到老友、舊鄰、昔日同窗，遺憾的是，兒時的泥土芳香已無蹤影！財信傳媒董事長謝金河說，回雲林老家過年見不到泥鰍、青蛙，在田間跑步撲鼻而來的是農藥味，而鄰居送菜時說的一句話更令他震撼，「台北人最厲害，都毒不死！」

謝金河昨（20）日在臉書上貼一篇感嘆文「田梗上的青蛙不見了」，他提到包美聖唱紅的〈捉泥鰍〉童年情景，如今已不復見。謝金小時候很會抓青蛙，經常抓到好幾斤，成為桌上佳餚。但這次走在田間，不但沒有青蛙，也沒有泥鰍，原因是這些年農藥使用過量，把青蛙，泥鰍都毒死了。

另外，網室栽培蔬菜噴灑農藥的情形，也讓謝金河感到吃驚。更別提，在田野間跑步經常會聞到農藥味。他說，最漂亮的青菜，很可能是農藥噴灑最多的。謝金河提到，隣居好意送菜來家裡時再三強調，她的菜是種給自己吃的不噴農藥。他反向思考，那要賣的菜都噴灑農藥，怪不得鄰居跟他說，「台北人最厲害，都毒不死！」這話讓謝金河很震撼！

雖然也有人質疑老謝，講得農藥都不必錢，土地環境責任都在農夫身上？但謝金河強調，他只是在陳述親眼目睹的情影及感受！對於網室栽培的蔬菜噴灑農藥，也有網友回應，「網室原本就會噴，但是會儘量在未結果前噴，結果後就少噴。為什麼？因為早期噴灑，可盡量降低土壤裡蟲卵或網眼無法隔絕的蟲，等於早期預防的概念。」

(中時電子報)

文章來源：謝金河臉書

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