鐵路警製開運金幣大方送 宣導鐵路安全效果好

2018年02月20日 13:21 中時 許素惠

台中鐵路警察局斗六派出所長林啟信鑑於鄉村民眾闖平交道屢見不鮮，為宣導鐵道安全，20日大年初五開工日，自掏腰包訂製500個六房媽祖開運金幣和大家分享，只要打卡就可獲得一枚，吸引信眾爭相排隊，反應非常熱烈，效果十足。

鐵路警察斗六所長林啟信（左二）公私兼顧，在斗六長平六房媽紅壇發送500個開運金幣，並在現場宣導鐵道安全，民眾趨之若鶩。（許素惠攝）

神威顯赫擁有廣眾信眾的六房媽，今年在斗六保庄里長平輪值，林啟信老家在斗南鎮明昌里二重溝，就是去年紅壇附近，去年千載難逢遇上六房媽每30年才得在老家輪值，又感念六房媽神威顯赫保民福祉，讓其家庭和樂平安，於是自掏私房錢訂製500個六房媽祖神像和金雞圖案錢母，在紅壇分送給信徒。

上午他再度於今年的長平紅壇發送開運金幣，期保佑信眾身體健康工作順利賺大錢，並公私兼顧，在現場向信眾宣導鐵路交通安全和預防犯罪，叮囑車輛在平交道拋錨或塞車無法動彈，應盡速按「緊急按鈕」，另外車站

人多候車時要注意自身安全。

民眾只要在「鐵路警察局台中分局斗六派出所」的臉書按讚，就可以免費領取「六房媽開運金幣」一枚，再向六房媽祈福過火，500個開運錢母廣受民眾喜愛，不到半小時就發送一空。

林啟信指出，鄉村還有許多鐵路平交道，民眾闖越情況屢見不鮮，一經查獲就得罰9萬元，對經濟較弱勢的農村人民是一大負荷，如不幸被火車撞到，生命則不保，所以鐵路安平真的很重要。

(中時)