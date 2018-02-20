藍營多人有意角逐北市長 丁守中：代表對柯P施政不滿

國民黨有意參選台北市長人選逐漸浮出檯面，國民黨台北市長擬參選人丁守中（右二）20日表示，這代表大家對市長柯文哲施政不滿。（張立勳攝）

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國民黨有意參選台北市長的人選逐漸浮出檯面，宣布參選台北市長的國民黨前立委丁守中20日表示，這是好事，代表大家對台北市長柯文哲施政不滿，要對柯P形成挑戰取而代之，國民黨有更多的人參選，選出最強的人國民黨勝算機率更高。

誰會代表國民黨角逐2018台北市長寶座，現在又冒出新人選，前國民黨立委孫大千在臉書發表參選聲明，將投入藍營台北市長黨內初選，，陸委會前副主委張顯耀也將表態參選台北市長，先前藍營已有前立委丁守中、前行政院發言人鄭麗文、市議員鍾小平等人表態參選。

外界質疑，張顯耀是高雄立委，孫大千過去也在桃園，年底選舉國民黨艱困選區這麼多，有必要都來台北市選市長嗎？丁守中說，這表示大家對柯P不滿，選出最強的人代表國民黨，國民黨勝算更高，歡迎大家一起來台北選，畢竟是首都，要有最好的人選能打敗柯P，才能真正贏回台北的驕傲，他也不會有壓力，就像擂台賽一樣，大家在擂台的人愈多，選出來才會最強，勝算才會最高。

丁守中指出，倒是民進黨，有立委姚文智、前副總統呂秀蓮表態參選台北市長，就這是民進黨菁英強烈不滿民進黨主席蔡英文不推自己的人、要支持理念不合的人，他認為這是蔡英文私心，怕柯P出來挑戰總統，這樣到最後會激起民進黨內不滿，將自食惡果。

至於孫大千稱現在國民黨未經黨內初選，沒人可匹敵柯P，丁守中說，現在是這樣，但民調起起伏伏根本沒什麼關係，3年前他的民調也領先柯10％，這沒什麼，有更多人出來參選，選出最強的人，徹底檢討台北市政。

張顯耀則拋出要打造台北成香榭大道的政見，丁守中認為都是很好的事情，他以前也曾提過，忠孝東路有捷運後，兩邊的人行道可以更寬打造成香榭大道；孫大千則要打數位選戰讓國民黨轉型，丁守中說，他現在有3、4個臉書網站，也有微電影播出，還有LINE加入宣傳，都不是傳統文宣。

(中時)

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