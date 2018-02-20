每次出國打包好苦惱？她挑戰只帶8公行李環遊世界

2018年02月20日 13:28 中時電子報 簡怡欣 文／地心引力抓不住的冒險家、編輯／

出一趟國，許多旅客攜帶的行李箱塞到怕超重，究竟如何只帶8公斤行李環遊世界？勇闖35國、足跡踏遍7大洲的旅遊熱愛者Winny，先前和未婚夫兩人展開長達1年時間的長途旅行，挑戰只帶手提背包裝的衣物度過春夏秋冬，旅程甚至包含炎熱的亞馬遜雨林和冰天雪地的南極，不只必須要準備好因應所有氣候的衣物，還要受限於登機行李有重量限制，以下就來看看他們有哪些打包技巧吧！

女生要注意腰帶確實綁在腰上而不是臀部！（圖／日月文化提供）

◎一個好的背包

1、挑選像傳統行李箱一樣可以打開攤平的背包，不但能放在地上找東西，相較於開口在上的登山背包方便許多。

2、最好有放置筆電或是其他物品的隔層。

3、背包須有「減壓腰帶」，才能平均分配背包重量，不會傷到肩膀與背部。

4、可收納腰帶與背袋，必要時可當行李袋託運。

5、比較嬌小的女生要注意背負系統的長度，減壓腰帶的位置必須在腰上而不

是臀部，不然身體會受傷！

6、選背包時也須考慮重量，我們的背包容量40 公升，重1.4 公斤。

◎絕對不可缺的旅行收納袋！

大小合宜的收納袋是打包必須品，不只能保持背包內部整潔，也能輕易地把所有衣服壓縮到單一大小。收納袋內所有衣服都要用捲的，才可有效減少體積。

坐在瑞士火車的全景玻璃車廂中吃午餐。（圖／日月文化提供）

◎如何選擇保暖衣物？

最底層：內搭衣褲要能夠排汗，主要材質分聚酯纖維和羊毛。兩種材質都蠻輕的，我們是各帶一件。聚酯纖維：能夠有效排汗，材質易乾，價錢比較便宜。缺點是體味容易留在衣服上，需經常換洗。羊毛：調節體溫，比較不會臭，但價位較高，比較難乾。

中間層：這層的衣物主要鎖住熱氣，因此可以多穿幾層。主要材質分刷毛外套和羽絨外套。

刷毛外套：人造材質，速乾且能保持體溫，能稍微防水，就算下小雨也不會馬上失溫，越厚越保暖，但相對較重，建議不要選太厚，畢竟真正冷的時候還是必須穿外層防風。

羽絨外套：普通材質使用鴨毛，鵝毛較貴，好的羽絨非常輕且保暖，唯一的壞處就是碰到水後會失去保暖度，所以下雨時一定要加防水外套。挑選羽絨外套可參考膨脹係數（Fill Power），即當羽絨重量相同，在自然膨脹後的最小體積。膨脹系數越高，留住的空氣越多，也越保暖。最好膨脹系數要在600 以上。購買時也要詢問羽絨比例，好的羽絨外套有95% 羽絨，5% 羽毛；差一點的可能80% 羽絨，20% 羽毛。

外層：這層最值得投資，只要能夠防水，自然也能防風。在許多天氣惡劣的狀況下，我都很慶幸買了一件好的防水褲與外套！市面上有太多「防水外套」，但其實程度都不一樣，必須仔細閱讀防水（waterproof ratings）與透氣度（breathability）才能決定。通常防水性增加，透氣度就會減低，最好選擇材質須有平衡點。建議褲子防水性至少5000mm，防水外套至少10000mm，不過高達20000mm 就會變成太過厚重的滑雪衣物。

◎衣物清單

牛仔褲x 1

兩段式登山褲x 2

泳衣x 1

長袖內搭x 2

短袖運動衫x 5

內褲x 5

內搭長褲x 2

刷毛外套x 1 防水袋（戶外運動時放重要文件）x 1

羽絨外套x 1 萬用轉換插頭還有延長線x 1

防水外套x 1 頭燈x 1

防水褲x 1 防盜錢包x 1

洋裝* x 1 輕盈的雨傘x 1

女性胸罩* x 3 相機x 1

登山襪子x 4 筆電x 1

登山鞋x 1 醫療袋（所需的藥物）x 1

涼鞋或塑膠平底鞋 * x 1

* 女性用品

◎配件清單

帽子x 1

手套x 1

圍巾x 1

輕量摺疊背包x 1

海關可打開的TSA背包拉鏈鎖x 1

可鎖青年旅館櫃子的大鎖x 1

曬衣繩x 1

防水袋（戶外運動時放重要文件）x 1

萬用轉換插頭還有延長線x 1

頭燈x 1

防盜錢包x 1

輕盈的雨傘x 1

相機x 1

筆電x 1

醫療袋（所需的藥物）x 1

化妝包（指甲刀、牙刷等）x 1

◎普通外穿衣物

短袖：最好選擇能夠快乾的聚酯纖維材質，大部分運動品牌都有賣。棉質的比較重，容易吸汗不易乾。

牛仔褲：雖然不適合登山，但如果不想在都市看起來像探險者，這可是必須品。建議找輕盈一點的牛仔布，在登機時穿能減少行李的重量。

兩段式登山褲：一件褲子可以當長褲與短褲。注意拉鍊位置不要卡在膝蓋，不然變成短褲後，穿起來會不舒服。

洋裝：女生最好帶一件輕薄的洋裝，去餐廳時可搭配。

◎鞋子該如何帶？

由於我們的行程安排了大量的健行，必須有一雙好的登山鞋。登山鞋雖然不像登山靴一樣可以保護腳踝，但重量較輕，黑色的外型在城市內穿搭也不會突兀。一般涼鞋方便在洗澡或晚上穿，不會像登山涼鞋那麼重，女生可改帶塑膠平底鞋，去海邊或穿洋裝時可搭配。

◎絕不後悔的額外配件

1、曬衣繩：8公斤衣物拿給旅館清洗很不划算，最好的方式就是每天手洗、晾乾。

2、輕量摺疊背包：觀光時不可能背個8公斤背包到處走，帶一個可收納的背包，在平常日使用。

3、頭燈：露營時，半夜上廁所絕對會派上用場！

4、速乾浴巾：青年旅舍可不會像旅館一樣提供浴巾唷！

(中時電子報)