神奇外星通天網 娃兒們玩瘋了

2018年02月21日 09:00 中時電子報 綜合報導

「一架迷途的銀色小飛碟悄悄降落在臺北市，發射出的兩道神奇光波，突然變出神奇通天網、黃金光束坡、時空訊息牆及宇宙穿梭機等超時空裝置，小朋友蜂擁而上，七手八腳的操作著各種高科技設備，合力幫助小飛碟找到回家的路！」這不是虛幻的電影情節，而是發生在臺北市景化公園共融式遊戲場「飛碟頻道」的真實場景，這也是國內罕見的主題式鄰里公園遊戲場。

臺北市文化局推動「公園不再大眾臉」計畫，其中大同區景化公園共融式遊戲場已在元月四日啟用，負責本案的設計團隊三明治工表示，「飛碟頻道」最大的特色，是針對5～12歲的大孩子及不同障別的朋友，規劃一個有故事場景的遊戲場。並結合公園過去曾是大片蓮藕池的文史背景，以兒童喜愛的宇宙冒險為主題，描述外星人早年來到地球勘查時，把蓮藕誤認成是飛碟，讓依地圖前來的小飛碟以為該地是飛碟基地而選擇降落，但抵達現址時，才發現蓮藕池已改建為供里民活動休息及舉辦活動的公共場所。

三明治工成員謝若琳指出，「飛碟頻道」透過故事場景和有刺激感與冒險性的遊具，可以讓小朋友進行角色扮演與人際互動。至於她最喜歡的設計，則是基地背面的時空訊息牆，牆面由高色差的彩色木塊組成，讓大小朋友、社區長輩及使用輪椅的族群，甚至是視障朋友都能夠一同拼出各種訊息。在「飛碟頻道」裡除了肢體與觸感的刺激之外，也能運用顏色與形狀進行藝術創作，這是在一般公園遊戲場較少見的設計。

大小朋友可轉轉時空訊息牆的彩色木塊，拼出各種訊息。（王世邦攝）

另外，遊戲場中還設有一面新聞拍照框，用模擬新聞報紙的方式，說明故事場景和注意事項，同時民眾也可利用拍照框進行互動，這些都是與過去傳統告示牌不同的作法。

共融式遊戲場景化公園-突破傳統的公園注意事項告示牌。（王世邦攝）

三明治工強調，共融式遊戲場是從零開始的創新設計，「飛碟頻道」除了可以激發孩子冒險的精神，也特別注重遊具的安全性，像是在人造草皮下方鋪上高達9.5公分厚的地墊，用以大幅降低各種衝擊，而遊具的細部設計也都通過各種嚴格的安全檢驗，民眾可以放心的遊玩，期待未來公園遊戲場有不同的主題和設計，才能為更多孩子提供不同而多元的刺激，希望公園以後再也不要大眾臉！

基地下方的宇宙穿梭機，坐輪椅的兒童也能自由出入，透過轉動圓板，動動手動動腦，對齊上面相同顏色的線條，就能替小飛碟找到回家的路。（王世邦攝）

降落的銀色小飛碟能轉動，也能發出聲響，同時傾斜的設計可容納不同高度的輪椅使用者接近玩樂。（王世邦攝）

若想獲得更多有關景化公園「飛碟頻道」或其他共融式遊戲場的訊息，可以上設計臺北Designor Taipei粉絲團 https://goo.gl/qQu66h，或掃描以下的QRcode。

(中時電子報)