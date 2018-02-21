年後上班委靡不振 竟是年節偏執系飲食症候群惹禍

2018年02月21日 09:00 中時電子報 綜合報導

營養師首推「順應式補償法」 擺脫3大健康威脅

開工第一周，上班總無精打采、呵欠連連，甚至比起放假前更萎靡不振，你知道這可能是因為年節飲食習慣導致的「偏執系飲食症候群」惹的禍嗎？晨光健康營養專科院長趙函穎營養師說明，近年民眾健康飲食觀念盛，平日會避免偏挑食與攝取過量的問題，但壓抑的飲食偏好往往在農曆春節等長假期間爆發，形成所謂「偏執系飲食症候群」。年節常見的「偏執系飲食」大抵可分為三類：大量攝取高油高膽固醇肉類海鮮的「肉食族」、偏好火鍋羹湯等高鈉料理的「火鍋狂」，以及對零食甜湯毫無抵抗力的「甜食控」，每一類都有各自對應的健康危機。

近七成民眾年後自虐式減重做補償 體虛氣差工作效率直直落

根據最新調查，有高達6成5的民眾曾因年節暴食的罪惡感，在年後採取補償性的減重行動。其中更有1/4民眾表示曾採用偏食飲食法減重，但有半數因此產生內分泌失調、頭暈、快速復胖等副作用，上班後反而欲振乏力，不到中午就昏昏欲睡。趙函穎營養師說明，因為多數民眾經常採取完全斷食，以及只吃或不吃單一種類食物偏食飲食法(例如限醣飲食、高蛋白飲食等)來減肥。但這種自虐式的減重手段只能因戒斷特定食物類型的痛苦，讓民眾感受到心理上的補償或懲罰，但容易因特定營養素缺乏導致肌肉流失，嚴重時甚至可能造成腎臟與腦部損傷，減重的效果也無法有效維持，易產生俗稱「溜溜球效應」的快速復胖結果。長期下來，更容易讓人體虛無力臉色差，提不起精神，連帶嚴重影響到工作或是家庭生活。

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減重不硬撐！「高纖順應補償法」平衡健康與口腹之慾

針對不同的飲食偏執族群，營養師提出「順應式補償飲食原則」，根據不同飲食偏好各自的問題點進行營養素補償，同時因應不同飲食偏執族群的口味喜好，讓民眾可以透過高纖豆漿、沙拉、水果、關東煮等方便取得的超商食材，搭配出符合其偏執特性的補償性餐點，提高年後減重的成功率並兼顧健康需求，讓年後贖罪不再那麼有壓力又痛苦。

營養師更進一步解釋，市售無加糖或低糖高纖豆漿因富含植物性蛋白質與膳食纖維，是年後補償的首選飲品。如果擔心不夠飽足，肉食族可以搭配高麗菜捲或關東煮杏鮑菇等高纖食材，平衡高油高蛋白攝取問題同食滿足吃肉的慾望；火鍋狂可以搭配香蕉、芭樂等高鉀水果，以及海藻沙拉等高碘飲食，平衡鈉攝取過量問題；甜食控則可以搭配口感微甜但又非精緻澱粉的地瓜、玉米，平衡甜食控糖份與醣份攝取超標的問題。以高纖食材與多元營養素的搭配，更能達到年後健康補償的效果。

(中時電子報)