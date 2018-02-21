千萬別用回程毛毯！帶小孩搭機必看的7件事

2018年02月21日 00:01 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

春節假期結束，許多人剛從國外度假回來，也有很多爸媽趁著連假帶小孩搭飛機出國，不過你可能不知道，出國旺季，搭機人潮眾多，飛機上也有很多「恐怖地雷」！專家表示，除非必要，否則最好不要使用回程飛機的毛毯， 因為通常是去程飛機上客人使用過的，直接再給回程客使用，小孩抵抗力較弱，建議還是自備薄被比較衛生。

根據良醫健康網報導，帶小孩搭機時，下列7件事要特別注意：

1.盡量不要使用回程飛機的毛毯

去程機上的毛毯是航空公司送洗過，並以透明塑膠袋密封， 但回程飛機的毛毯，通常已經沒有塑膠套，這可能是去程飛機上客人使用過的，摺好後再給回程客使用。

2.別讓小孩躺在地板上

有些爸媽會讓小孩在第一排座位前方空間活動，甚至把毯子鋪在地上，讓小孩可以平躺或睡覺，但這種做法恐怕會遭空服員勸阻。因為飛機如果遇上亂流，小孩可能會因此受到傷害。

3.警示燈亮起時，不要讓寶寶睡在嬰兒籃裡

由於嬰兒籃只有兩端被固定在夾板上，並不是完全牢靠，遇上亂流時，寶寶有可能會被甩飛受傷。 因此當警示燈亮起時，記得把寶寶抱起，和自己一起繫上子母安全帶。

4.起飛降落時，不要讓孩子鬆開安全帶

兩歲以上的幼兒，很可能因長途飛行坐不住、想向爸媽討抱，但飛機起飛、降落時最容易發生變數，這時鬆開安全帶是危險的，也會遭空服員勸阻，一定要讓幼兒繫好安全帶，坐在自己的座位上。

5.不要把救生衣當玩具打開

別讓小孩把救生衣當玩具，一旦打開充了氣，在緊急時刻，可能會少了一樣救命工具。

6.帶著小孩不要選安全門旁的座位

安全門旁的座位必須給有能力協助逃生的成人坐，如果網路訂位時，幫自己和小孩選了這個座位，上飛機後，空服員還是會請你的孩子到後排乘坐。

7.不要讓小孩玩有聲音或會反光的玩具

由於飛機是密閉空間，一點點聲響都很容易打擾到他人，有聲響的玩具或會反光的東西，都可能影響到其他人，應盡量避免因此和機上其他乘客發生糾紛。

(中時電子報)