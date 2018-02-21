2月21日三報頭版要聞

2018年02月21日 07:12 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

2018選舉加溫，台北市長柯文哲力拚連任，不過藍綠叫陣者愈來愈多，綠營基層也盼自推人選，藍、綠挑戰者各足以組成「棒球隊」、「籃球隊」。儘管藍綠內部都曾有人主張與柯文哲整合，但情勢發展，三方拉鋸，整合更加困難。

台股今（21）日開紅盤，封關期間美股四大指數漲幅逾4％，補漲行情呼之欲出。台股農曆過年前歷經全球股災震盪，2月以來指數急跌682點，隨著美股回穩，道瓊指數在封關期間反彈1,028點，約收復六成失土；陸日港股也出現反彈格局，皆為台股開紅盤打了一劑強心針。此外，統計近10年開紅盤日有6個交易日收漲，隨台股年前空手者人數大增，年後的回補買盤對股市相對有利。

教育部不核定台大新校長管中閔人事案，台大師生決定發起兩波怒吼，今天（21日）走上凱道向蔡總統拜年，隨後轉往教育部抗議，明天台大新春團拜，歷任校長也會對教育部「卡管」事件發表談話，「嚴正告訴政府，拿開骯髒的手，馬上核定台大新校長」。

◎工商時報

台股今（21）日開紅盤，封關期間美股四大指數漲幅逾4％，補漲行情呼之欲出。法人指出，狗年是否啟動報復性反彈，要注意股市「五力分析」－包括政府基金、丙種金主、外資、內資（投信及自營商）及中實戶（融資及當沖），才能力拚年後指數收復半年線10,680點關卡。

狗年開工，距離央行總裁彭淮南任期進入倒數五天，其中最後兩天（24及25日）是周末假日，但一向全年無休的他，據透露還是會到行上班，在職務上盡心盡力，直到下周一（26日）與下任總裁楊金龍交接職務為止。據悉，彭淮南退休後將任央行無給職顧問，還是可以天天在央行看到他，因此他已婉拒舉行「歡送會」。

旺狗年春節連假結束，在天氣剛剛好助攻下，全台百貨業、購物中心人潮湧現，其中中部百貨強強滾，而南、北部各大百貨相對持平，遠百在嘉義燈會等帶動下，全台約有5％業績成長。購物中心則在影城、餐飲集結帶動下，台北101、微風、大江、遠東巨城等人潮與業績則均有兩位數成長。

◎旺報

農曆春節上演的大陸軍事電影《紅海行動》，描述大陸海軍陸戰隊蛟龍突擊隊奉命執行撤僑任務，該劇本根據2015年3月「葉門撤僑」真實事件改編，當時是中國第一次使用武裝軍艦從外國撤僑，標誌著中國海軍走向全球作戰的開端。

大陸的春節熱門戰爭電影《紅海行動》，引起影迷的強烈反響，不過大陸的軍事專家王雲飛指出，解放軍目前真的要在海外遂行作戰行動，至少還要過「三關」，包括國際法律、保障基地及通用語言等還需著力解決的諸多障礙。

大陸賀歲軍事動作電影《紅海行動》憑藉優良製作、震撼場面和真實故事人物原型，引發大陸各界的廣泛關注和討論，連常批評大陸電影的作家韓寒看完後說：「別人的電影無尿點，這部電影連氣點都快沒了，緊張部分你都不知道從那裏呼吸」。該片2月16日大年初一春節檔全大陸上映，截止19日14時，累計票房已突破5.86億（約27億台幣）。

(中時電子報)