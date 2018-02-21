爾「娛」我「炸」DIY 首家串炸吃到飽食趣多

2018年02月21日 08:22 工商 姚舜

〈串家物語〉的每張餐桌都配備安全炸爐，讓消費者體驗串炸DIY樂趣。（圖／姚舜攝）

這真是一種獨特的用餐體驗！餐廳裡每張餐桌都有一電腦控溫的小炸爐，客人到取餐區自由選擇用竹籤串好的食材，回到座位後，將食材沾了炸漿、裹了麵包粉後，將食材到炸爐裡炸熟，料理DIY、生熟度自己掌握，過程充滿了娛樂性，而且除所有食材全部All You Can Eat吃到飽，4種沙拉、多種甜點也都可以無限取食吃到飽。

〈串家物語〉的串炸食材超過30種，且全部都All You Can Eat吃到飽。（圖／姚舜攝）

農曆年前試賣、位在台北南港City Link、東元集團與日本Fujio Food System集團合作引進的〈串家物語〉串炸餐廳，將「DIY」、「吃到飽」與「串炸」幾個元素整合後，創造出外食餐飲市場獨有的消費形態，無怪乎能在日本開出110家連鎖門店，且店數仍在持續成長中。

串家語物〉的肉類食材有牛豬雞肉，且都很新鮮。（圖／姚舜攝）

過去在台灣各種連鎖餐飲中，只有「火鍋」與「燒肉」2種業態，只要食材具一定品質、不必高度依賴廚師就能成功展店，並靠著All You Can Eat吃到飽的訴求快速發展連鎖。崛起於日本大阪的〈串家物語〉，就是將吃到飽火鍋與燒肉店的精神「移植」到串炸餐廳，將烹調料理這件事交給消費者DIY，在日本一炮而紅並靠著諸多「細節配套」成功發展連鎖。

除了肉類、海鮮與蔬菜外，〈串家物語〉亦提供「鯛魚燒」和「章魚燒」讓食客炸食。（圖／姚舜攝）

除了串炸可以無限取食外，〈串家物語〉的多款沙拉亦通通可以吃到飽。（圖／姚舜攝）

「串炸」（kushikatsu）其實「天婦羅」近親繁殖後的平民料理方式。廚師將肉類、蔬菜、魚類，以及其它各種不同的食材用竹籤插著串起，再裹上麵漿並沾上麵包粉油炸成食，店家並會準備沾醬讓食客沾食提味。有別於傳統串炸店，台灣首家〈串家物語〉共有29個餐桌，每個餐桌上皆配置有長方形的安全油炸鍋，以電腦控溫讓油溫維持在攝氏170度，表面上看「波瀾不興」的很平靜，但食材一下鍋則熱油立馬翻騰，不必太久，食材就都炸熟了。

台灣〈串家物語〉總經理李幸哲表示，餐廳除使用安全耐炸油，每天固定使用濾油機過濾炸油，同時一天兩次使用油質檢測器來測試總極性物質的標準，如果超出標準馬上更換新油，嚴格內控監測油品的安全數值，以確保食安無虞。

〈串家物語〉的米飯區提供白飯、咖哩飯，以及鮭魚飯讓客人選擇，且也都是可以無限取用吃到飽。（圖／姚舜攝）

多樣的漬菜讓客人可以搭配飯食，〈串家物語〉在很多小地方體現了貼心。（圖／姚舜攝）

〈串家物語〉的炸漿是混合麵粉調成，麵包屑是以烤爐將麵包屑烤至金黃鬆脆，兩者都和食材一樣放在取餐檯上讓客人自由取用，用完了可以再添加。食材沾裹了炸漿和麵包粉入鍋油炸後，可以將串炸放在鍋邊讓多餘的炸油滴掉後再吃，入口外層酥香脆，內裡柔嫩。

而了安全，〈串家物語〉的桌上都有文宣警語，服務人員帶位入座後也會再次提醒油炸注意事項。另外，炸爐並附有油炸蓋檔板，防足熱油激濺到爐外。而經記者實測，享受串炸，每樣食材一支一支下鍋最好，除了較易掌握生烹度，也不會像一次下一大把般油煙四起的嗆鼻。

新鮮食蔬串炸，風味與口感別有食趣。(圖／姚舜攝)

〈串家物語〉的甜點區有各式各樣的甜點、蛋糕和果凍可以選擇，且一律都可以無限取食吃到飽。（圖／姚舜攝）

〈串家物語〉的串炸食材超過30種，有蔬菜、海鮮和牛豬雞肉，且都很新鮮，放在取餐區時「軍容很壯盛」。而除了串炸食材外，還有章魚燒、鯛魚燒讓客人自己炸食。此外，自助餐檯上可讓客人無限取用吃到飽的品項也很豐富多樣。

我大略算了算，〈串家物語〉的沙拉有8種，湯有〈洋蔥湯〉和〈玉米濃湯〉2種，米飯區則有白飯、〈鮭魚飯〉與〈咖哩飯〉，且備有10多種漬菜讓客人搭配米飯。飲料區則果汁至少3種、啤酒也3種、醋飲2種， 加上各式咖啡和炭酸飲料則超過20種。水果甜點區也很澎湃，試菜這天的水果有草莓、鳳梨和柳橙，不同形色的蛋糕有8款、果凍則有5種。

〈串家物語〉的提味沾醬共有7種，食客可以搭配不同食材享用。（圖／姚舜攝）

為了避免客人衣服沾附油煙，〈串家物語〉的每個座位下都有置物箱可收納外套或包包。(圖／姚舜攝)

日本串炸店通常會在吧檯或餐桌上準備「沾醬壺」或「沾醬盒」，裡面盛裝著店家祕製的醬汁讓享用串炸的客人可以沾食提味。而〈串家物語〉為客人準備的沾醬則共有7種，分別是：桔酢醬、辛口醬、甘口醬及主廚特調梅子醬、起司醬、白蘿蔔醬及季節限定醬，不同串炸可以沾食不同沾醬，過去市場上日式串炸店沒這等「排場」。

〈串家物語〉主要鎖定18至35歲的年輕外食族，以及家庭客和上班族為主要客源，平日午餐訂價每人490元+10%，晚餐及例假日每人590元+10%。在「吃到飽」的市場，此一價位實頗具競爭力，這點實不得不讓人佩服日本Fujio Food System的成本管控能力了。

(工商)