台北市長選舉 隱藏蔡英文要柯P落選謀略？

總統蔡英文(左)、台北市長柯文哲(右)。（資料照,劉宗龍攝）

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中時電子報

九合一選舉將於年底登場，但台北市長選情仍未明朗化，民進黨是否將繼續與柯文哲合作，或推出自己的人選，至今依舊未有定論。若民進黨自行提名，不論提誰，結局都可能是國民黨當選。台北市長一戰，隱含民進黨為2020大選護盤的大戰略？

年底台北市長選舉，除了先前已表態參選的丁守中以及鄭麗文外，前國民黨立委孫大千、前行政院大陸委員會副主委張顯耀也表態參選。民進黨目前則是立委姚文智、前副總統呂秀蓮表態參選，台北市長柯文哲連任挑戰多。

據中評社社評指出，年底台北市長選情最重要的看點，還是柯P與民進黨是否繼續合作。繼姚文智表態參選之後，前副總統呂秀蓮也宣布參選，向蔡英文施壓意味甚濃。而蔡英文糾結點在於，若民進黨自行提名，柯P落選後會馬上會轉身拚2020大選。而英系公布「近8成民進黨支持者主張與柯文哲分手」的民調，背後用意格外引人好奇。

此外，該社評提及，深綠為何非要民進黨與柯P分手？台北市長選舉若三足鼎立，民進黨輸面大，但明知會輸還拚是何用意？其原因有二，包括意識形態至上以及民進黨基層是否隱含要讓柯P參戰2020大選，再以敵手很強的理由，把蔡英文換掉，讓賴清德上陣？或是民調低迷的蔡英文想把柯P推上2020大選，創造三搶一局面，以利其連任？該社評分析，英系日前公布民調，指近8成民進黨支持者主張與柯文哲分手，自提參選人，不排除是蔡陣營戰略的轉折，要自提人選。

(中時電子報)

文章來源：中評社

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