曾推倒小英安檢門 律師郭憲彰燒國旗嗆檢：快來辦我！

2018年02月21日 08:13 中時電子報 張達智

「這是狗門」郭憲彰怒推安檢門 總統維安爆衝突

律師郭憲彰曾推倒蔡英文總統維安安檢門，遭妨害公務罪起訴，獲判無罪。去年底他在高雄地檢署前公然燒國旗、國父遺像，並嗆雄檢快用《刑法》160條污辱國旗等罪辦他，如果不辦，他要「天天來燒！」。

郭憲彰曾在2016年參加律師節慶祝活動時，不滿因蔡英文總統出席，場外設置安檢門，怒嗆「這是狗門」，並推倒安檢門壓在特勤人員身上，案經台北地檢署依妨害公務罪將郭起訴，台北地方法院2017年12月13日審結判他無罪。

據《蘋果》報導，去年底郭憲彰到高雄地檢署前燒國旗和國父遺像，表明要凸顯《刑法》第160條限制人民言論自由的荒謬。

《刑法》第160條規定「意圖侮辱中華民國，而公然損壞、除去或污辱中華民國之國徽、國旗者，處一年以下有期徒刑、拘役或三百元以下罰金。意圖侮辱創立中華民國之孫先生，而公然損壞、除去或污辱其遺像者亦同」。

郭認為，燒國旗跟國父遺像，「本來就是我的言論自由，國旗是國家象徵，但象徵國家的旗幟值不值得人民尊重，是可討論的。」

郭並強調，任何法律只要是違反《憲法》保障的基本人權，都應該要廢除，「《憲法》有平等權，人人生而平等，請問孫文再怎麼偉大，憑什麼可立專法規定人民不能碰他的照片？改朝換代後能否換人再另立專章？」。

(中時電子報)