新春第一「泡」 好丘泡芙貝果新光A11獨賣

好丘在台北新光A11館獨家特出的「泡芙貝果草莓乳酪」，標榜內餡是用豐香草莓製作。（圖／好丘）

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　好丘「泡芙貝果芝麻巧酥」內餡是手工自製的卡士達醬。（圖／好丘）

農曆年假一過，好丘貝果與新光三越A11攜手合作POP-UP SHOP ，自即日起至3月31日設百貨限定快閃店，現場除可買到手作貝果外，更獨家推出秘密研發多時的「泡芙貝果」系列，以好丘自豪的「軟Q貝果外皮」包覆「爆漿雙層內餡」，搭配二種人氣口味 現正當季著時的「草莓乳酪」、濃韻溫醇「芝麻巧酥」，外型圓滾飽滿，精巧又可愛造型傳遞全新食感，並以新年開春「第一泡」以廣招徠，吸引吃貨打卡族前去搶鮮打卡。

為回饋消費者，好丘特別推出打卡分享優惠活動，凡即日起至3月4日止，購買好丘新品泡芙貝果「草莓乳酪」或「芝麻巧酥」，任一口味並打卡拍照上傳FB or IG ，即可享下一筆「泡芙貝果第二顆6折」限定優惠。

每顆65元的好丘「草莓乳酪 泡芙貝果」， 標榜主廚研發特製外皮麵團，特別加入桃園三號「芋香米穀粉」製作酥脆外皮，吃來自然甘甜，細緻溫潤。好丘自製純手工製作大湖草莓醬，將完整草莓切成大塊熬煮，留住些許果實口感，並使用無農藥栽培「豐香草莓品種」，品嘗更加安心放心。

「豐香草莓」品種的特色就是草莓果肉纖細、入口即化，淡雅香氣中還帶著一股牛奶的香甜滋味。好丘獨家研發的「草莓乳酪泡芙貝果」外層口感使用香酥杏仁甜醬包覆Q軟外皮，內夾清新奶香乳酪，再擠入無毒栽培大湖草莓顆粒果醬，一次品嚐甜而不膩的高雅幸福滋味。

每顆55元的「芝麻巧酥 泡芙貝果」，則是加入桃園三號「芋香米穀粉」製作酥脆外皮，吃來自然甘甜，細緻溫潤。特選台南關山有機手工黑糖拌100%黑芝麻醬，享受不膩口的濃純滋味。加入好丘自製純手工的卡士達醬，只使用鮮奶、葉黃素蛋黃、砂糖、天然奶油，再加入天然香草莢，香甜滑順，非常美味。

好丘獨家研發的「芝麻巧酥泡芙貝果」外層香脆，再加入黑糖奶酥灑在Q彈外皮，內藏濃郁芝麻內餡，擠入絲滑香甜的特製卡士達醬，成就層次豐富的經典芝麻。

(工商)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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