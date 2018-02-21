陽明山擎天崗野牛亂來 扯出李登輝取精之秘

2018年02月21日 09:04 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

圖為陽明山擎天崗的芒花與牛隻相映美景。（中央社）

陽明山擎天崗草原風景優美，向來是北部民眾喜歡的熱門景點，但近來屢傳攻擊遊客事件，讓陽明山國家公園管理處十分頭痛。媒體爆料，這些發動攻擊凶手的不是黑毛牛，而是附近的野生水牛，因為前總統李登輝買走19頭黑毛牛後，擎天崗草原即被這些性情兇猛的野生水牛所攻陷。

李登輝為何買走19頭黑牛？起因是他前年到日本石垣島訪問，對當地培育的石垣和牛讚不絕口，同時也興要用台灣牛與和牛交配，培育出屬於台灣的和牛。去年3月，確認該批牛基因為日本「但馬牛」原種，並將順利生下的小牛取名為「源興牛」。

鏡週刊報導，李登輝前年下半年啟動養牛計畫，先從陽明山買了19隻黑毛牛，再移往花蓮新光兆豐農場，去年已陸續完成取精、冷凍、人工授精等育種程序，且人工授精的懷孕率相當高，預計今年3、4月間就會發表培育成果，並舉辦試吃會。

李登輝基金會秘書長王燕軍指出，當時要向陽明山二位飼主購買黑毛牛時，曾聽聞陽管處有意趕走擎天崗上的牛隻，由於飼主申請簡易牛舍不被批准，又要自行負擔檢疫費用，所以考慮一天，飼主就決定將牛出售。

兆豐農場長陳泰明曾向媒體表示，場內飼養來自陽明山擎天崗的牛隻，包括種公牛、母牛都有，目前都還是試驗性質，除了專人照顧牛隻，兆豐農場方面從旁協助，若台灣和牛育種實驗成功，不排除投入飼養。

(中時電子報)