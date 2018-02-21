圖輯》高原風情 充滿獨特民族色彩的西藏新年

2018年02月21日 09:11 中時電子報 李靖棠

今天是農曆新年大年初六，也是多數人回到工作崗位的時候；對很多人來說，可能知道韓國、越南等地都有過農曆新年的習俗，但卻很少人知道，在高原上的藏族，其實也有一個藏曆新年。據新華社報導，今年（2018）正逢傳統農曆春節與藏曆新年同一天，不僅如此，農曆生肖屬狗、藏曆也正逢土狗年，讓西藏更加地熱鬧與多采多姿。

Live: What does the Tibetan New Year look like?

藏曆新年共慶祝15天，主要的活動多集中在頭三天。第一天會喝青稞酒、第二天則被稱為上師節，拉薩街頭到處都能看見酥油花、青稞苗、炸「卡塞」（一種藏式點心）和瓷制羊頭等獨具民族特色的新年飾品與點心。

藏族騎手在新年表演馬術特技。（圖/新華社）

獨具民族特色羊頭新年裝飾。（圖/新華社）

布達拉宮與大昭寺外更掛滿了大紅燈籠，藏曆新年初三，在拉薩還有傳統的馬術表演，技術超群的騎手為大家表演「馬背上的舞蹈」、「馬上射箭」、「馬上拾哈達」、「馬上敬酒」等十多個傳統馬術特技；加上各種舞蹈和音樂，讓過兩種新年的西藏好不熱鬧。

喇嘛在拉薩為民眾祈福。（圖/新華社）

拉薩街頭掛上巨幅的唐卡。（圖/新華社）

藏曆新年的特色之一：古突節，類似於農曆新年的小年夜，在藏曆12月29日古突夜，依照傳統，藏族人家會在圍坐一起，共食由犛牛肉、白蘿蔔、人參果和豌豆等九種原料熬製的麵疙瘩湯，麵疙瘩內包多種餡料，如青稞、辣椒、鹽巴和羊毛等，分別預示著新一年的好運氣。

穿著傳統服飾的藏族女性，在新年時刻挑舞慶祝。（圖/新華社）

事實上，不僅西藏慶祝藏曆新年，在鄰近的不丹、尼泊爾都有各自風格的藏曆新年；甚至遠在塞北的蒙古也有部份部落慶祝，印度的喜瑪拉雅山地區許多邦也同樣有此慶典。西藏本身也因不同地區而有所不同，除普遍的藏曆新年外，另外尚有林芝的工布新年、阿裏的普蘭新年、日喀則部分地區的藏曆農事新年等多個更具特色的新年慶典，都讓西藏的新年更加豐富。

(中時電子報)