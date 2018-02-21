得罪周星馳成龍被封殺 袁詠儀24年後吐真相

袁詠儀傳得罪周星馳，兩人永不合作。(圖／翻攝自YOUTUBE)

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中時電子報
／綜合報導
袁詠儀去年和成龍盡釋前嫌。(圖／翻攝自微博)

香港娛樂圈一直有傳聞，袁詠儀（靚靚）得罪影壇大哥成龍和周星馳，遭封殺永不合作，謠言傳了20多年，袁詠儀終於親口解謎團，還原事情的真相。

袁詠儀1994年和周星馳合作拍《凌凌漆大戰金鎗客》後，兩人就沒再合作，據悉她大言不慚說和星爺風格不同，最好以後別再合作，謠言傳了20多年，袁詠儀接受香港《蘋果》專訪，她喊冤「我哪有這麼大膽，我要澄清我是傻不是笨」，她堅決自己不會說蠢話，因為當時還是新人，不可能和有經驗的人講這種話。

她也否認說和星爺風格不同，「我完全沒有發生過這樣的事，反而覺得合作得很開心啊！」另外她還分享拍攝小插曲，有一名美術指導生日，她就喊「喂！星爺請客啦！」結果他真的掏出2千港幣請客，「如果大家合作不愉快，根本不會有這樣的事」，至於兩人之後沒再合作，她解釋要去拍《金枝2》，所以就沒機會，「當然我也沒有去查明是不是這樣。」

另外，她也因為和成龍拍《霹靂火》時，對方打電話要她補錄2句對白，但打她電話卻沒接，而後傳出成龍封殺她，她也坦言不知道自己得罪大哥，所以去年她得知曾志偉約老公張智霖和成龍吃飯，她主動說要出席，特地去和成龍問清楚，兩人盡釋前嫌，她還PO出兩人合照，成龍更送她《霹靂火》的底片珍藏。

(中時電子報)

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