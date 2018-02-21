疑搶毒品刺死毒販 嫌辯：品質不佳教訓他

2018年02月21日 09:19 中時 甘嘉雯

發現場則遺留死者手機、眼鏡及重機車，還有大量血跡。（甘嘉雯翻攝）

發現場則遺留死者手機、眼鏡及重機車，還有大量血跡。（甘嘉雯翻攝）

發現場則遺留死者手機、眼鏡及重機車，還有大量血跡。（甘嘉雯翻攝）

發現場則遺留死者手機、眼鏡及重機車，還有大量血跡。（甘嘉雯翻攝）

發現場則遺留死者手機、眼鏡及重機車，還有大量血跡。（甘嘉雯翻攝）

警方調查，高嫌提早約1個小時先至命案現場勘察地形。（甘嘉雯翻攝）

桃園發生男子疑強取毒品、刺死毒販案件，20日5時許，高姓嫌犯在元智大學後方圍牆土地公廟附近與死者陳姓男子約定買賣K他命，高嫌疑似欲強取毒品而發生爭吵扭打，持預藏尖刀刺中陳姓死者大腿致受傷倒地，經送桃園醫院急救後，因左大腿刀傷傷及動脈大量出血，傷重不治死亡。

警方調查，毒品交易價值約3萬元，兩人約好於中壢區興仁路、遠東路口碰面，隨後共騎乘死者重機車至八德區廣福路1142巷、東泰街口交易毒品，高姓嫌犯疑似欲強取毒品而發生爭吵扭打。

八德分局獲報後，隨即封鎖現場，並通知鑑識人員採證，訪據現場目擊者稱因天色昏暗，只看見加害人身高約165公分，其他特徵穿著不清楚，手持一個亮亮疑似水果刀的東西，徒步往廣福路1142巷方向逃離，案發現場則遺留死者手機、眼鏡及重機車，續經調閱監視器及電話通聯追查，於案發後約10小時即確認高姓嫌犯身分。

高嫌自知法網難逃，20日17時許主動投案，不過矢口否認為強取毒品而殺人，辯稱因之前死者販賣給朋友毒品品質不佳，因而只是要教訓教訓死者。

警方調查，高嫌提早約1個小時先至命案現場勘察地形，又隨身攜帶銳利之殺魚尖刀，刀刃長達30公分，研判預謀犯案，辯詞不足採信，全案依強盜殺人罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

(中時)