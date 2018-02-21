日本中藥商進軍中國 10年後大陸業務超過國內

日本中藥廠津村宣布與大陸平安保險合作，十年後大陸業務規模將超過日本國內。（圖/擷取自津村官網）

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中時電子報

據《日經》新聞中文網日前報導，日本最大中藥企業津村2月14日宣佈，將在中國大陸製造和銷售中藥（日本稱為漢方藥），以2027年銷售額達到100億元人民幣（新臺幣460.11億元）為目標。津村2017年與大陸平安保險集團合作，平安成為持股津村超過10%的大股東。雙方將於4月成立合資企業以擴大業務，津村方面出資過半。

津村的社長加藤照和14日在東京的記者會上表示，「力爭在中國大陸市場上成為最有名的中藥品牌」。津村在日本的漢方藥領域掌握處方藥的8成市佔率，不過2016財年（截止時間2017年3月）中國業務的銷售額僅為幾千萬日元。津村制定了2027年銷售額達到100億元人民幣的目標，顯示出津村對於與平安的合作寄予厚望。

加藤對中國平安保險的IT（資訊科技）實力充滿期待，表示「將通過大數據和使用人工智慧的技術創新來開拓中國業務」。讓機械來完成之前依賴人工的草藥篩選作業，使得將土壤和氣溫的數據活用於中草藥的栽培成為可能。

為了推銷高品質的藥品製造技術，津村將於2020年前後成立分析中心，構築中藥生産體制。分析中心還將承接其他企業的分析業務。

2017年中國大陸政府發佈《中華人民共和國中醫藥法》，協助推使用中藥增加健康人口數量。加藤表示，「預計高品質産品的銷量將會增加」。

日本的中藥市場在1970年代成為醫療保險給付範圍之後持續發展。預計津村2017財年的合併銷售額將比去年同期增加5%，增至1207億日元（新臺幣328.09億元）。如果加藤的計劃得以實現，10年後津村在大陸業務的銷售額將超過日本業務。

(中時電子報)

文章來源：日本漢方藥企欲在華實現年銷售額100億元

文章來源：中国事業ビジョン説明会

文章來源：津村中藥產品

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