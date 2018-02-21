伊凡卡vs.金與正 平昌冬奧閉幕式兩大嬌點

美國第一千金伊凡卡將出席平昌冬奧閉幕式。（圖/美聯社）

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中時電子報

據美國商業內幕網（Business Insider）報導，白宮（White House）透露，美國第一千金、白宮高級顧問伊凡卡（Ivanka Trump），將於25日出訪南韓，率領美國代表團出席平昌冬奧（Pyeongchang Winter Olympics）閉幕儀式。韓國媒體指出，屆時總統文在寅（Moon Jae In）與夫人金正淑（Kim Jung Sook）將親自全程接待，給予伊凡卡宛如其繼母梅蘭妮亞（Melania Trump）同等的「第一夫人」（First lady）待遇。

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有匿名韓方官員表示，雖實際上並無外交接待義務，但考量到她在白宮影響力，首爾打算藉此間接影響其父親川普（Donald Trump）對朝鮮半島的態度，甚至說服川普與文在寅一同出訪平壤，解決雙方的矛盾。到時候，曾擔任聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）副專員的韓國外長康京和（Kyung-wha Kang），預料也將全程陪同，勢必能成為與伊凡卡溝通的橋樑之一。

將出席冬奧閉幕式的伊凡卡（圖左），究竟會不會與金與正（圖右）會面？（圖/美聯社）

親自接待金與正（圖右）的南韓總統文在寅（圖左），未來也將親自接待伊凡卡。（圖/美聯社）

但相較於接待規格不同，外界真正關心的、恐怕是此番人氣襲捲南韓的金正恩（Kim Jong-un）胞妹、北韓勞動黨中央政治局候補委員金與正（Kim Yo-jong），究竟會不會與伊凡卡在平昌會面？從冬奧開賽前夕就不斷流傳各種小道消息，至今依然未被證實，也讓外界對這次的「世紀會面」非常感興趣。

(中時電子報)

文章來源：Ivanka Trump is reportedly going to get a lavish, First Lady-style welcome at the Winter Olympics — in the hope she'll persuade Trump to visit North Korea

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