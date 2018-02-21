捍衛海外領土 陸大造兩棲艦 海軍陸戰隊猛增

中國海軍陸戰隊2017年8月26日在粵西海域進行搶灘登陸訓練的畫面。（中新社）　

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為了固權並因應來自各方的挑戰，中國致力擴張海上軍力，海軍陸戰隊兵力增加了不只一倍，並在打造更多兩棲艦。2017年第3支海軍陸戰隊旅出現在大陸北方，顯然是加入北海艦隊。

2017年末，中國證實進一步擴大海軍陸戰隊規模，其中包括4支海軍陸戰隊旅，以及一支海軍特戰隊旅。此外，中國海軍打造了更多兩棲運輸船塢艦，這樣陸戰隊就能迅速進行大規模部署。

據《戰略之頁》（Strategy Page）20日報導，這個擴張過程可望耗時數年。2016年時，中國海軍陸戰隊有1.2萬人，但是到了 2020年代初，將成長為近4萬人。為了加速將現有陸軍轉為海軍陸戰隊的過程，這些陸軍先前便經常與海軍陸戰隊共同受訓，加強兩棲作戰訓練。

事實上，中國所謂的海軍陸戰隊與西方不同，但被視為菁英部隊，因此陸軍能轉為海軍陸戰隊，被視為是種榮譽。第一次轉換是在1980年，第二次是在1998年，而第三次則是在2017年。從海軍陸戰隊與兩棲艦擴增的跡象看來，中國準備擴大並捍衛海外領土。由於中國在南海積極吹沙造島，印度擔心，接下來北京也會對印度洋的小島如法炮製。

數十年來，中國兩棲部隊與西方認知的不同，直到1980年代，中國還沒有明確的海軍陸戰隊，只有受訓執行兩棲作戰任務的陸軍部隊。同樣的，直到1980年代，中國才開始打造大型兩棲艦，並成立海軍陸戰隊旅。

分析指出，有趣的是，中國海軍陸戰隊並不是派駐在能侵略台灣的地方，而是駐在能掌握南海爭議島礁的南方，而中國第三支海軍陸戰隊旅則是入列北海艦隊，目前並不清楚，解放軍要如何配置其他新陸戰隊旅。

不過，隨著中國海軍陸戰隊擴編，兩棲艦愈造愈大，隨時能載運他們去任何需要出任務的地方，其實他們駐在哪裡，已經不是那麼重要了。

(中時電子報)

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文章來源：Marines: Major Expansion Of Chinese Marines

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