張顯耀宣布參選北市 「復仇者聯盟」現身力挺

張顯耀21日召開記者會，親自現身宣布參選台北市長，找來電影英雄站台與支持者高呼「凍蒜」、「市長好」，場面熱烈。（王英豪攝）

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張顯耀21日召開記者會，親自現身宣布參選台北市長，激動陳述政見。（王英豪攝）
台北市長參選人張顯耀(右)與其妻(左)。(直播畫面)

張顯耀今天（21日）召開記者會，親自現身宣布參選台北市長，支持者高呼「凍蒜」、「市長好」，場面熱烈，甚至連「復仇者聯盟」的美國隊長、蜘蛛人、雷神索爾、黑寡婦也現身會場。

記者會伊始，競選歌曲《迎回台北 捨我其誰》洋溢全場，配合戰鼓隆隆，聲勢驚人。主持人開場表示，被騙了四年，是不是應該換人了，最好的人選張顯耀就在這裡，他在法國巴黎留學時，就希望把外國經驗帶回台灣應用，現在終於有機會了！

張顯耀表示，今天要完整報告自己的參選動機。首先，現任市長柯文哲有五大不適任理由：第一，他的人格特質唯我獨尊、高傲自大、缺乏包容，注定不能成為合格市長；第二，無俚頭的施政模式造成空轉；第三，四年來無力推動市政，以大巨蛋建案為例，至今仍沒有解決方案；第四，讓台北的國際競爭力下滑；第五，台北的經濟與就業機會令人失望。

張顯耀強調，台北市民沒有時間再給柯P四年學習「怎麼當市長」，不如給張顯耀機會吧！參選的五大動機如下：第一，張顯耀留學巴黎，一直希望把所見的好用在台北市；第二，為台北市贏回失去的光榮、自信與驕傲；第三，終止柯文哲的是政治理亂象；第四，整合最好的市政團隊；第五，爭取台北民意認同，重建國民黨。

支持張顯耀的五大理由如下：第一，張顯耀54歲，正值成熟壯年，是努力的最好階段；第二，張顯耀有豐富的國際歷練；第三，中央、地方、行政、立法的歷練完整；第四，瞭解兩岸與國際事務；第五，有整合市府團隊的能力與戰鬥力，有資格成為台北市的CEO（執行長）。

五大政見如下：第一，打造優秀團隊；第二，提出市政藍圖；第三，讓兩岸經濟對接；第四，打造台北成為成為生活之都、經濟之都、文化之都、藝術之都、科技之都、創業之都，成立創業局、設創業基地、置創業基金；第五，打造敦化南北路為台北香榭大道，擴大人行徒步區，使這裡成為觀光與休閒的景點。

(中時電子報)

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