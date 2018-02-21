政治人物靠社群增人氣？鈕則勳曝七大地雷

文化廣告系教授鈕則勳。（資料照,劉宗龍攝）

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中時電子報
圖為總統蔡英文臉書。(擷取自蔡英文臉書)

隨著九合一選舉腳步將近，越來越多政治人物透過FB、IG及LINE等管道爭取曝光度。中國文化大學廣告系專任教授兼系主任鈕則勳揭政治人的社群行銷的七大地雷，不僅無法為自己加分，恐還會大扣分。

政治人物經常在社群網站上發表談話或貼出照片吸人氣，近日因選舉腳步近，他們也喜歡營造關懷地方「接地氣」與平易近人形象。此外，也有許多政治人物喜愛PO美食照吸引網友關注。台北市長柯文哲就曾在世大運前宣傳台北美食，深夜PO「消夜文」，強調「肚子餓者慎入」，影片中出現鵝肉攤、居酒屋等滿滿美食，觀看超過60萬次。此外，民進黨立委吳秉叡、新北市副市長侯友宜、屏東縣長潘孟安都曾在臉書貼出美食照或行銷地方美食。

鈕則勳在《NOWnews》名家論壇中指出，他在過年期間看了幾十位橫跨各政黨顏色光譜的政治人物的社群操作，當中存在著許多盲點。

鈕則勳歸類了七大地雷，並表示這樣不僅無法為自己的行情加分，反而可能大大扣分。這七點包括一、「加友貼文」型，保證是最討厭的「首惡」。二、「唯我獨尊」型，永遠只關心他自己的點讚數。三、「自戀破表」型，特徵是社群上所PO的照片，自己永遠是「最佳主角」。四、「宣示主場」型，這類政治人物多認為自己的粉絲專業都要以自己或小編的原生PO文為主。五、「群組轟炸」型，通常加入了很多LINE的群組，為的不是要聯絡感情，而是要讓其所有的政治動作，都鉅細靡遺地傳送。六、「無料直播」型，認為直播才是「潮」的表現，所以芝麻綠豆大的事都要直播。七、「十全小編」型，這類政治人物多屬「長輩」，知道社群重要，又不善於此道，或怕無法上手經營，因此全權委由小編代勞。

鈕則勳直言，政治人物經營社群要有策略及方法，清楚的形象定位仍是基本功，PO文順著定位走才是王道。

(中時電子報)

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