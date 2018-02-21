首例! 搶18枚比特幣值500萬元 想逃大陸金門被逮

警方逮捕比特幣搶案涉案人蕭男。（陳淑芬翻攝）

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警方逮捕比特幣搶案涉案人黃男及林男。（陳淑芬翻攝）
警方查獲涉案人犯案穿著衣物血跡斑斑。（陳淑芬翻攝）

台中市破首起國內比特幣強盜案！23歲施姓男子等年輕人，設局以暴力控制戴姓賣家「比特幣」，將市價約新臺幣500萬元轉出佔為己有，得手後以高粱酒灌醉，製造酒後互毆糾紛假象。第一警分局獲報眼尖識破，循線破獲逮捕施姓主嫌等涉案人，依法送辦。

第一分局西區所日前獲報西區忠勤街有民眾糾紛案，員警到場了解時，在場男子表示剛剛與友人酒後起爭執、會自行和解，不需警方處理。員警見現場血跡斑斑，眼尖認為案情不單純，隨即進一步調查，查獲這宗國內首起虛擬貨幣「比特幣」強盜案。

警方調查，23歲的主嫌施男、20歲林男、25歲黃男與23歲蕭男，4人以購買虛擬貨幣「比特幣」為由，設局邀約戴姓賣家南下面交，戴男與友人依約到場並出示「比特幣」持有畫面，施男等人就暴力毆打控制2人，並將戴男持有的比特幣18顆（市價約新臺幣500萬元）轉出佔為己有。

施男等人得手後，再以高粱酒將被害人灌醉，留黃男看守，黃男為製造酒後互毆糾紛的假象，還特地喝高粱、吃安眠藥再以酒瓶自傷頭部，製造酒後互毆糾紛假象。

警方專案小組於14日晚間迅赴金門，由金門縣警察局刑警大隊協助，逮捕意圖逃到對岸的林男；又在高鐵南下列車上，逮獲欲返回臺中施男，並查扣現金新臺幣12萬5500元；次日再循線前往南屯區將蕭男拘提到案，訊後依強盜、妨害自由及詐欺等罪送辦。

(中時)

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