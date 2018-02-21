今天開學日 教育部推動友善校園周宣教活動

友善列印
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今天是中小學開學日，教育部規劃106學年第2學期友善校園周活動，即日起至2月27日止，透過學校推動多元創意活動，宣導「防制學生藥物濫用」、「防制校園霸凌」、「杜絕復仇式色情」及「校園親密關係暴力事件防治及處理」等議題，喚起各界對於友善校園的重視。

為防制毒品進入校園，教育部配合行政院「新世代反毒策略」修訂「防制學生藥物濫用實施計畫」，重點放在普及性與可及性的多元宣導教育，綿密的清查通報網絡以及完善的輔導轉介措施等。

具體實踐方面，自去年起各縣市教育單位即積極結合家長會推動防毒守門員入班宣導計畫，另為強化環境預防，各縣市高級中等以下學校與警察機關已逐步建立熱點巡邏網，透過學校自行清查、校外聯巡、警方巡邏線以及巡邏箱設置等方式，提高青少年經常聚集之高風險場所巡邏密度，降低學生接觸毒品之可能。

同時為鼓勵學生於發現或是遭受校園霸凌時能夠勇敢說出來，教育部提供0800200885防制校園霸凌專線電話及專區留言版等多元反映管道，及時通知學校針對問題進行協助與輔導。

此外，為促使霸凌行為人與被霸凌者恢復關係，讓他們能融入校園環境，教育部已委請國立台北大學建置「橄欖枝中心」，導入「和解圈」修復式正義的概念，鼓勵衝突當事人進行對話，有效建立校園霸凌個案輔導之支持系統。

現行「校園霸凌防制準則」施行迄今已滿5年，為檢討、精進防制校園霸凌執行作為，健全防制校園霸凌機制，教育部已開始修正校園霸凌防制準則與研擬防制條例專法，以落實執行防制校園霸凌策略。

最後，為杜絕「復仇式色情」事件及提升「校園親密關係暴力事件防治及處理」能力，各校應強化學生法治教育、性別平等教育、網路使用素養及自我保護措施，積極預防發生親密隱私或不雅照片流傳事件發生，並依據「家庭暴力防治法」規定，提供學生遇有「親密關係伴侶」暴力事件之保護及協助措施，以維護學生人身及校園環境安全。

(中時)

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